Zavedenie systému PAAS v zóne Háje II a III v Bratislave bude na etapy

Bratislava 23. júla (TASR) - Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Petržalka už čoskoro zaviesť regulovaný systém parkovania PAAS v lokalite PE1 - Háje II a III. Lokalitu spustí v dvoch etapách. Najprv začne od 20. augusta platiť regulácia v Ovsišti, následne sa od 1. októbra pridá lokalita Starý háj. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania. Lokalita je ohraničená ulicami Starohájska, Bosákova, Dolnozemská cesta a Jantárova cesta.



„Etapové spustenie je z dôvodu postupnej realizácie dopravného značenia. V lokalite Ovsište je už takmer hotové, Starý háj zaregulujeme po jeho dokončení v októbri,“ konštatuje bratislavský magistrát.



Predmetná zóna bude regulovaná v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu. Oproti ostatným častiam PE1 bude teda zavedená regulácia aj v nedeľu, pomôcť to má zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov počas nedeľných večerov. Počas ostatných dní, teda v soboty a sviatky (mimo nedele), bude parkovanie bezplatné.



Najväčšie zmeny nastali podľa hlavného mesta na Furdekovej ulici. Zvýšili tam počet parkovacích miest, pribudli cyklopruhy po oboch stranách a mali by byť zároveň zlepšené podmienky pre MHD aj bezpečnosť cyklistov. V rámci ďalších úprav zavádzajú zóny 30, na Blagoevovej ulici sú zvýšené parkovacie kapacity a zmeny sa týkajú aj Mamateyovej ulice. Hlavné mesto hovorí aj o rýchlejšej MHD a lepšom prejazde križovatkou Mamateyova/Šustekova.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.