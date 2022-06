Zber jedlých olejov a tukov sa rozšíri do ďalších častí Bratislavy

Bratislava 29. júna (TASR) – Hlavné mesto spolu s mestskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) rozširujú zber jedlých olejov a tukov do ďalších bratislavských mestských častí. Po Petržalke, Novom Meste a Vajnoroch sa služba dostáva aj do Lamača, Devína a Devínskej Novej Vsi. Do konca roka by mali byť zapojené všetky mestské časti.



"V nasledujúcich mesiacoch plánujeme umiestniť spolu 500 oranžových zberných nádob do všetkých mestských častí Bratislavy," skonštatovala Zuzana Balková z OLO.



V ďalších troch mestských častiach je začiatok zberu naplánovaný na obdobie júna až júla. V auguste a septembri by sa mal pridať Ružinov a Rača, v októbri a novembri Staré Mesto, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. V decembri tohto roka a januári budúceho roka by sa mala zapojiť Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.



Na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový) a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek). Môže ísť o oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, konzervovaných potravín či vyprážania a fritovania.



Oleje však musia byť zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko. Zároveň musia byť v pevne uzatvorenej plastovej fľaši. OLO obyvateľov žiada, aby neliali olej priamo do zberných nádob. Odvoz vyzbieraného oleja sa realizuje raz mesačne. Olej je však naďalej možné odovzdať aj na zberných dvoroch OLO.



"Do oranžových nádob na zber jedlých olejov a tukov nepatria mazivá, motorové a hydraulické oleje, oleje v sklenených fľašiach, prázdne obaly z olejov či tukov ani iné komunálne odpady," pripomína OLO.



Jedlé oleje a tuky vylievané do kuchynských drezov či toaliet spôsobujú upchatie odtokových potrubí, nesprávny chod kanalizačnej siete a problémy v čistiarni odpadových vôd. Tento druh odpadu znečisťuje tak pitnú vodu, ako aj povrchové a podzemné vody. Použité oleje a tuky sú pritom znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Využitie nachádza v odvetví energetiky, dopravy či logistiky.



Do projektu sa v druhej polovici júna 2021 zapojila Petržalka, následne sa pridalo Nové Mesto a Vajnory. Doteraz sa vyzbieralo 8,5 tony jedlých olejov a tukov.