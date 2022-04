Zber olejov v gescii OLO funguje v dvoch mestských častiach Bratislavy

Bratislava 27. apríla (TASR) – Zber jedlých olejov a tukov z domácností v réžii mestskej organizácie Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) funguje v súčasnosti v Bratislave v mestských častiach (MČ) Petržalka a Nové Mesto. Do konca roka by sa mal projekt kontinuálne rozšíriť do všetkých mestských častí. Vylúčené nie je ani prípadné zvýšenie počtu oranžových zberných nádob v Petržalke, kde ich je rozmiestnených 119, či v Novom Meste, kde je ich 46.



"Špecifickosť tohto druhu odpadu je daná aj tým, že jeho triedený zber nemá vplyv na zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu," uviedla pre TASR Zuzana Balková z OLO. Zároveň však zdôraznila, že každý liter prepáleného oleja získaný triedením má takmer nevyčísliteľnú hodnotu vo vzťahu k životnému prostrediu. Použité jedlé oleje a tuky končia stále niekedy v kanalizačnom systéme a v konečnom dôsledku v čistiarňach odpadových vôd, kde môžu spôsobiť problémy.



Na otázku, či je aktuálny počet oranžových nádob postačujúci, keďže na rozdiel od zberných nádob na iný druh odpadu nie sú na každom kontajnerovom stanovišti, poznamenala, že špecifický druh odpadu si vyžaduje špecifický prístup k systému jeho zberu. Pri navrhovaní optimálneho počtu nádob sa OLO inšpirovalo skúsenosťami zo zahraničia. Z nich je podľa Balkovej zrejmé, že množstvo vyzberaných jedlých olejov nie je závislé od množstva nádob. Pripomenula tiež, že takýto odpad je možné odovzdať aj na iných miestach, napríklad na čerpacích staniciach, niektorých zberných dvoroch či obchodoch.



Potvrdzuje to aj mestská časť Petržalka, kde zber olejov prebieha aj v rámci miestneho zberného dvora. V roku 2020 zaviedla samospráva v spolupráci so súkromnou firmu akciu Prilej olej, v snahe motivovať občanov k triedeniu jedlých olejov. "Navyše, naši obyvatelia dostanú za odovzdaných jeden - päť litrov použitého oleja liter kuchynského octu. V prípade odovzdaných šiestich litrov použitého oleja je možné získať liter slnečnicového oleja," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Na zbernom dvore sa od júla do decembra 2021 vyzbieralo 687 litrov jedlého oleja. V prvom štvrťroku roka 2022 bolo vyzbieraných 340 litrov jedlého oleja. V rámci projektu, ktorého gestorovom je OLO, bolo za polovicu roka 2021 vyzbieraných 3417 litrov jedlých olejov a tukov z domácnosti.