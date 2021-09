Bratislava zdôvodňuje potrebu nových áut

Bratislava 21. septembra (TASR) - Mesto Bratislava vyhlásilo tender na nákup nových áut. Záujem má o vozidlá s hybridným pohonom, pick-up či malé dodávky. Nové vozidlá budú určené pre magistrát i pre bratislavský komunálny podnik. Verejné obstarávanie je na rámcovú zmluvu na dva roky.



"Vozidlá pre magistrát nakupujeme hlavne z dôvodu prirodzenej obnovy vozidlového parku, keďže viac ako 40 percent vozidiel je starších ako 15 rokov s priemerným nájazdom vyše 200.000 kilometrov," priblížila pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Autá pre komunálny podnik chce samospráva nakúpiť z dôvodu nevyhnutnej potreby. "S vývojom a rozširovaním podniku je aktuálny počet vozidiel nedostatočný," spresnila hovorkyňa. V súťaži je zohľadnený zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. V rámci neho je verejný obstarávateľ pri zadávaní nadlimitnej zákazky na kúpu vozidiel povinný dodržať minimálny podiel ekologických vozidiel (v predmetnej kategórii M1 ide o 22 percent z celkového množstva vozidiel).



"To je aj dôvod vyššej ceny, nakoľko tieto vozidlá sú drahšie o viac než 40 percent ako vozidlá so spaľovacím alebo jednoduchým hybridným pohonom," vysvetlila Rajčanová. Pozitívom v zakúpení takýchto vozidiel vidí mesto aj v zlepšení kvality životného prostredia.



V rámci tendra za odhadovaných 451.286 eur bez DPH chce hlavné mesto nakúpiť sedem osobných automobilov nižšej triedy s hybridným pohonom za predpokladaných 94.410,58 eura bez DPH, dve osobné autá vyššej triedy s hybridným pohonom za odhadovaných 69.145,55 eura bez DPH. Taktiež dve úžitkové vozidlá pick-up za 48.192,78 eura bez DPH a päť malých dodávok za odhadovaných 64.587,50 eura bez DPH a šesť áut strednej triedy s plug-in hybridným pohonom za predpokladaných 174.950 eur bez DPH.



Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť do 5. októbra. V ten istý deň sa majú otvárať aj obálky s ponukami.