Bratislava žiada oddialiť obmedzenie parkovania na chodníkoch

Bratislava 3. februára (TASR) - Mesto Bratislava víta zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest. Účinnosť tejto novely zákona o cestnej premávke, ktorá ma začať platiť od marca, však žiada oddialiť. Nie je podľa magistrátu reálne, aby samosprávy za pár mesiacov od prijatia legislatívy stihli vyznačiť všetky parkovacie miesta. Zároveň však nesúhlasí ani s odložením zákazu do apríla 2024.



S takýmto návrhom prišla podľa mesta skupina poslancov Národnej rady SR a hlavné mesto sa s ním nestotožňuje. Bratislava navrhuje, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal platiť najneskôr od 14. apríla 2023. "Sme totiž presvedčení, že do apríla 2023 je dostatok času na zrealizovanie potrebných zmien na našich uliciach. Dlhší odklad platnosti nových pravidiel by už len zbytočne odďaľoval zmenu, ktorú Bratislava, jej ulice a hlavne obyvatelia jednoznačne potrebujú," informovala TASR hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Prípadné odloženie novely na dobu neurčitú, respektíve jej úplné zrušenie, by bratislavská samospráva považovala za "veľký krok späť - k chaosu na našich chodníkoch a uliciach". Zavedením zákazu parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest sa podľa magistrátu chodníky stanú po dlhých rokoch bezpečnejším miestom pre chodcov. "Slovensko umožnením síce legálneho, ale de facto neregulovaného parkovania na chodníkoch bolo dočasnou výnimkou medzi okolitými krajinami a vyspelými mestami," podotkla Schmucková.



Obmedzenie parkovania na chodníkoch vítajú aj dopravné komisie hlavného mesta i Bratislavského samosprávneho kraja. Obe vyjadrujú pochopenie, že sa do marca samosprávy na zavedenie zákazu do praxe nedokážu dostatočne pripraviť.



Na februárovú schôdzu Národnej rady SR už predložili koaliční poslanci návrh zákona o cestnej premávke. Jeho úprava by mala umožniť mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest a autá by mohli v prechodnom období parkovať aj na chodníku podľa doterajších pravidiel. Prechodné obdobie by malo trvať do konca marca 2024.