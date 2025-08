Zimný štadión V. Dzurillu v Ružinove čaká modernizácia

Bratislava 4. augusta (TASR) - Zimný štadión Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove čaká modernizácia. V roku 2026 bude totiž mestská časť spolu s Piešťanmi hostiť majstrovstvá sveta (MS) v hokeji do 18 rokov. Na opravu zimného štadióna schválil Fond na podporu športu dotáciu 790.000 eur. Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. Prevádzkovateľom štadióna je Ružinovský športový klub.



„Nepôjde, žiaľ, o zásadnú rekonštrukciu, tá si pýta milióny. Určite však dokážeme urobiť niekoľko dôležitých úprav,“ konštatuje Chren.



Úpravy by sa mali týkať vynovenia plášťa štadióna, obnovy vzduchotechniky, rekonštrukcie šatní, nových sedačiek na tribúnach či potrebných úprav kanalizácie. Starosta pritom podotýka, že zrenovované priestory nebudú slúžiť len potrebám hokejového šampionátu, ale aj mladým hokejistom a korčuliarom pôsobiacim v Ružinove i širokej verejnosti. Zároveň verí, že v budúcnosti im budú pridelené aj financie na veľkú rekonštrukciu štadióna vrátane energetických úspor.



Pri výbere dejísk budúcoročného šampionátu do 18 rokov zohľadňoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) viacero faktorov. Podmienky, ktoré stanovuje Medzinárodná hokejová federácia z hľadiska dostupnosti od letísk a ubytovacích kapacít, záujem samospráv či miest a tiež atraktivitu hokejového prostredia. Vyhnúť sa chcel aj možnej kolízii termínov, keďže šampionát sa odohrá v apríli, keď vrcholí v play-off v profesionálnych súťažiach. „Keďže Piešťany spoločne s bratislavskou mestskou časťou Ružinov prejavili eminentný záujem o organizáciu podujatia a nehrozí, že na ich štadión bude vrcholiť play-off, rozhodli sme sa hostiť šampionát práve v týchto dejiskách,“ podotýka generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.



Ružinovský štadión má byť dejiskom B-skupiny s účastníkmi Švédskom, USA, Nemeckom, Českom a Dánskom.