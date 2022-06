Bratislava zintenzívňuje zásahy proti komárom, radí aj záhradkárom

Bratislava 16. júna (TASR) - Hlavné mesto zintenzívňuje zásahy proti komárom, liahnutiu lariev napomáha teplo a dažde. Za posledné dva týždne zasiahlo na viac ako 80 lokalitách po celej Bratislave, najmä v prípade stojatých vôd po výdatnejších dažďoch. Mesto však upozorňuje, že komáre sa neliahnu len v záplavových územiach či periodických mlákach, ale aj v záhradkách. Ich majiteľom pripomína, aby na to nezabúdali a vykonávali v nich pravidelne potrebné opatrenia.



"Sudy, vedrá, plechovky, pneumatiky, krhličky, mištičky pod kvetináčmi plné vody – všade tam sa môžu počas teplých dní po dažďoch vyliahnuť stovky až tisíce komárov," konštatuje bratislavský magistrát na sociálnej sieti.



Záhradkárom preto prináša niekoľko rád. Zabúdať by nemali napríklad na sudy s vodou. Apeluje na prevenciu, teda pravidelné vylievanie vody zo sudov. Počas najteplejších dní sa totiž môžu vyliahnuť za pár dní. "Preto je dobré použiť všetku vodu zo suda na polievanie minimálne raz týždenne. Ak v sude spozorujete larvy komárov, všetku vodu použite čo najskôr na polievanie," podotýka mesto. Odporúča tiež sudy zatvárať.



Na pamäti treba mať aj to, že pred dažďom je potrebné ukryť všetko, čo môže byť potenciálnym liahniskom, prípadne pravidelne z toho vylievať vodu. Ide napríklad o vedrá, krhly, misky, plechovky, vaničky či pneumatiky. Drobné liahniská však môžu po výdatnejších dažďoch vznikať aj v nepokosených trávnatých porastoch, kde vznikajú mláky, odkiaľ sa voda dlho nevyparuje. Tráva by sa mala preto pravidelne kosiť.



Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť a tiež majú karcinogénne účinky. Používa preto biologický larvicíd BTI. Ubezpečuje tiež, že robí všetko pre to, aby eliminovalo čo najviac lariev komárov. Pripomína však zároveň, že aj pre charakter okolitého prostredia budú v Bratislave komáre vždy, a to aj napriek zásahom. Cieľom zásahov nie je eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie.