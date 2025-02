Bratislava zmení oddeľovníky cyklotrasy na Vajanského nábreží

Bratislava 14. februára (TASR) - Mohutné betónové obrubníky, oddeľujúce cyklotrasu na bratislavskom Vajanského nábreží, nahradia oddeľovače, ktorá majú zaručiť dostatočnú bezpečnosť pre cyklistov a zároveň budú šetrnejšie pre motoristov. Na sociálnej sieti to v piatok oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Šéf bratislavskej samosprávy hovorí o riešení, ktoré vyhovie požiadavkám ministerstva dopravy, má súhlas krajského dopravného inšpektorátu a zároveň spĺňa predstavu mesta. "Osadíme nové, bezpečnejšie, mestotvornejšie a krajšie oddeľovače. Tie budú dostatočne vysoké, aby chránili cyklotrasu a vďaka skosenej hrane na strane k cyklistom budú tiež pre nich bezpečnejšie. Zároveň vďaka mäkšiemu materiálu z recyklovaného plastu, viacerým zabudovaným reflexným prvkom a skoseným hranám budú tiež šetrnejšie k autám," uviedol Vallo.



Oddeľovače majú byť vsadené niekoľko desiatok centimetrov do cyklotrasy v tých najširších úsekoch. "Rozšírená cesta tak bude komfortnejšia pre vodičov, cyklotrasa však naďalej bude bezpečná a dostatočne široká pre komfortnú jazdu cyklistov vedľa seba aj pre bezpečné obiehanie," dodal Vallo, ktorý avizoval aj doladenie niektorých prvkov vodorovného značenia tak, "aby nemohli byť akékoľvek pochybnosti o ich správnosti".



Ministerstvo dopravy vlani na jeseň nariadilo magistrátu upraviť cyklotrasu a odstrániť obrubníky, ktoré podľa rezortu dopravy spôsobujú nehody, rovnako cyklotrasu zúžiť v miestach, kde obmedzila cestu. Mesto nevidelo vo svojom postupe pochybenie, v reakcii však avizovalo zámer umiestniť na komunikácii iný typ oddeľovníkov.



Magistrát si naďalej stojí za vytvorením cyklotrasy, poukazuje na jej obľúbenosť i na to, že výrazne znížila počet konfliktných situácií medzi chodcami a cyklistami na promenáde, stiahla tranzitnú cyklistickú dopravu z Hviezdoslavovho námestia a Fajnorovho nábrežia a zlepšila i bezpečnosť chodcov.