Bratislava zmení organizáciu dopravy na Žabotovej a Karpatskej
Podľa zavádzaných zmien bude zo Žabotovej ulice po novom možné odbočenie iba doľava smerom na Račianske mýto.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Hlavné mesto prichádza so zmenou organizácie dopravy na Žabotovej a Karpatskej ulici, ktorými chce skrátiť dopravné zápchy v križovatkách týchto ulíc. Ku skúšobnej zmene chce pristúpiť 14. marca. Fungovanie zmien bude magistrát monitorovať a k trvalému značeniu pristúpi až po vyhodnotení dát. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
„Z dopravných dát vieme, že zápchy tu spôsobujú najmä problematické odbočenia z oboch ulíc na Šancovú ulicu,“ konštatuje bratislavský magistrát s tým, že konkrétne ide o ľavé odbočenie na Karpatskej ulici smerom na Račianske mýto a na Žabotovej o pravé odbočenie smerom k hlavnej stanici.
Podľa zavádzaných zmien bude zo Žabotovej ulice po novom možné odbočenie iba doľava smerom na Račianske mýto. Odbočenie doprava na Pražskú ulicu zo Žabotovej ulice sa zruší. Z Karpatskej ulice bude možné odbočiť doprava smerom na SAV alebo pokračovať v jazde rovno. Odbočenie doľava z Karpatskej ulice sa zruší. Po úprave by mali prechádzať vozidlá oboma križovatkami plynulejšie.
„Vodiči z podstaničnej oblasti, Koliby a okolia sa naďalej dostanú na všetky smery. Zmení sa len to, či odbočia zo Žabotovej alebo Karpatskej,“ podotýka magistrát.
Hlavné mesto si podľa vlastných slov uvedomuje, že pre časť obyvateľov bude zmena znamenať mierne obchádzky. Odvolávajúc sa však na dopravné simulácie s použitím reálnych dát z terénu zdôrazňuje, že jazdné doby budú vďaka eliminácii kolón, najmä v rannej dopravnej špičke, výrazne kratšie pre všetkých. Poukazuje na to, že kým pred zmenou je priemerná doba zdržania v rannej špičke na Žabotovej ulici štyri minúty a na Karpatskej sedem minút, po zmene by to malo byť podľa odhadov na Žabotovej jedna minúta a na Karpatskej dve minúty.
„Treba tiež dodať, že bez riešenia spomenutých dvoch problematických odbočení nie je možné zásadne zlepšiť zápchy na uliciach Žabotova a Karpatská,“ odkazuje magistrát.
