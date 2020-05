Bratislava zmení spôsob zberu vytriedeného odpadu z rodinných domov

Bratislava 6. mája (TASR) – Mesto Bratislava zmení spôsob zberu a prepravy vytriedeného papiera a plastov z rodinných domoch. Zber má byť po novom realizovaný od domu k domu priamo spred rodinných domov.



So zmenou plánuje samospráva začať v júli v mestských častiach Staré Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves a Devín. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Jánošíková.



Zámerom nového spôsobu zberu z rodinných domov je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá i životné prostredie. "Odpadu každoročne pribúda, rovnako tak znečistených zberných hniezd, na ktorých sa veľakrát nachádza odpad, ktorý tam nepatrí. Kontajnery sú preplnené a vytriedené suroviny znečistené," spresnila Jánošíková.



Systém bude takzvane "vrecový" a interval odvozu spred rodinných domov bude zabezpečený jedenkrát mesačne podľa harmonogramu. Do domácností dodajú na kalendárny mesiac dva kusy modrých vriec na papier a dva kusy žltých vriec na plasty, ktoré sú zbierané spolu s kompozitnými obalmi a kovmi.



"Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom cez zberné hniezda. Na väčšine zberných hniezd už nebudú k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané spolu s kompozitnými obalmi a kovmi. Doterajší charakter zberných hniezd bude ponechaný len v lokalitách ťažko dostupných zvozovej technike zberovej spoločnosti, najmä v Starom Meste a Devíne," uviedla hovorkyňa.



Po vyhodnotení prvej etapy zmeny zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov v Bratislave, ktorá bude trvať do konca roka 2020, sa tento systém bude postupne zavádzať na celom území hlavného mesta. Náklady triedeného zberu financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov. V prípade hlavného mesta je to spoločnosť Natur-Pack, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.



V súčasnosti je triedený zber odpadu z obalov v rodinných domoch (papier, sklo a plasty spolu s kompozitnými obalmi na báze lepenky a kovmi) zabezpečený prostredníctvom približne 250 zberných hniezd pre triedenie odpadu. Podľa analýzy triedeného zberu z roku 2019 je v Bratislave miera znečistenia triedeného zberu v prípade plastov až 25 percent a v prípade papiera 16,2 percenta.



Zavedením komfortnejšieho systému pre obyvateľov by sa úroveň vytriedenia mala podľa hlavného mesta zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 percent viac odpadu na efektívnejšie využitie.