Bratislava zmenila nastavenie na svetelnej križovatke Kazanská-Uzbecká

Bratislava 11. júna (TASR) - Hlavné mesto zmenilo nastavenie na svetelnej križovatke Kazanská - Uzbecká, ktorá spadá pod bratislavskú Vrakuňu. Na sociálnej sieti na to upozorňuje starosta susedných Podunajských Biskupíc Roman Lamoš. Po novom je nastavená tak, aby bola preferovaná mestská hromadná doprava (MHD). So zmenou sú však zároveň spojené aj sťažnosti obyvateľov, ktorí na zelenú čakajú dlhšie ako doposiaľ.



"Zástupcovia hlavného mesta nás informovali, že križovatku nastavili tak, aby bola preferovaná MHD. Čiže ak sa k nej blíži autobus alebo trolejbus, v jeho jazdnom pruhu automaticky naskočí zelená, aby sa zefektívnila plynulosť verejnej dopravy," približuje Lamoš.



Na križovatke sú zároveň umiestnené tlačidlá pre chodcov na "privolanie" zelenej. Podľa starostu je však problémom to, že sú nainštalované vedľa seba vždy ku dvom priechodom a niektorí intuitívne stláčajú to, ktoré majú bližšie po ruke. "Omylom tak zelenú spustia na inom priechode, ako potrebujú," vysvetľuje Lamoš, ktorý odporúča stláčať to tlačidlo, ktoré je v smere ich priechodu cez cestu.



Mestská časť však požiadala magistrát o to, aby zmenil nastavenie aspoň na najfrekventovanejšom priechode medzi poštou a obchodným reťazcom. Interval naskočenia zelenej je podľa starostu príliš dlhý a ľudia čakajú aj niekoľko minút. "Zmena je nevyhnutná, lebo chodcom neraz vyprchá pri čakaní na zelenú trpezlivosť a cez cestu prechádzajú na červenú," poznamenáva Lamoš.



Ubezpečuje, že situáciu na križovatke budú sledovať a vyhodnocovať.