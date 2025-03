Začala platiť zmluva o prenájme pozemku pre planetárium v Bratislave

Bratislava 20. marca (TASR) - Zmluva o prenájme pozemku v areáli bratislavskej zoologickej záhrady na vybudovanie nového Zážitkového centra vedy a planetária vstúpila do platnosti. Zverejnili ju 5. marca. Prenájom pozemku za jedno euro ročne na dobu 50 rokov vlani schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. TASR o tom informovala tlačová referentka z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Valentína Sikorová Čorná.



Zážitkové centrum a planetárium by malo vzniknúť na mieste súčasného chovného zariadenia žiráf, zebier a pštrosov. "Je tu bezproblémové napojenie na diaľničnú sieť, mestskú hromadnú dopravu, cyklotrasu a pešiu dostupnosť z bratislavskej Patrónky aj Lanfranconi. V bezprostrednej blízkosti bude vybudované záchytné parkovisko," priblížila Sikorová Čorná. Dodala, že centrum a planetárium sa môžu potom zapojiť do väčšieho komplexu vedeckovýskumných, vzdelávacích či iných popularizačných inštitúcií s ambíciou prilákať ľudí z Česka, Maďarska alebo Rakúska.



Vybudovaním zážitkového centra vedy sa podľa CVTI zlepšia podmienky zvierat v zoo. Dnešná ubikácia a výbeh žiráf, zebier a pštrosov sa nachádza v blízkosti diaľnice. Zvieratá sa presunú na voľné lúky na kopec pod výbehom nosorožcov. To zapadne aj do zámeru vedenia zoo vytvoriť tzv. africký kopec, uviedlo. "Žirafy, zebry a pštrosy presunom získajú približne desaťkrát väčšiu plochu vonkajšieho výbehu," poznamenala Sikorová Čorná. Nové zázemie pre exotické živočíchy vybuduje CVTI a realizátor plánu výstavby nového zážitkového centra, doplnila.



Na stretnutí sa účastníci navzájom informovali o skorom uzavretí zmluvy o spolupráci medzi CVTI SR a zoo, o príprave architektonickej súťaže na jeseň tohto roka a spustení povoľovacích procesov. "V projekte ide o pekné prepojenie prírodných a biologických vied s modernými vedecko-technickými smermi a technológiami, ktoré by mala v rýchlo meniacom sa svete súčasnosti mladá generácia chápať čo najviac," povedal riaditeľ bratislavskej zoo Matej Dobšovič.



Hlavné mesto podľa zakladajúceho člena občianskeho združenia Slovenské planetáriá Petra Voleka čaká na nové planetárium celé dekády." Aktuálny projekt vyzerá veľmi nádejne, synergia je výborná. Pri dobrej vôli sa iste nájde dostatok síl, aby sa stavba ukončila v plánovanom horizonte," podotkol. Začiatok výstavby je podľa CVTI plánovaný na rok 2028.



Predseda občianskeho združenia Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakub Kapuš poukázal na to, že miest, kde malo bratislavské planetárium stáť, bolo mnoho. "Aktuálne prepojenie planetária a zoologickej záhrady vyzerá na prvý pohľad zvláštne, ale zdá sa, že kombinácia živej prírody a jej živočíšnej ríše s expozíciou kozmickej a astronomickej techniky môže byť obojstranne prospešná," skonštatoval.



CVTI ako nájomca a Zoologická záhrada Bratislava ako prenajímateľ pozemku pripravili vo štvrtok spoločné stretnutie signatárov memoranda o spolupráci pri vybudovaní planetária a centra vzdelávania a popularizácie v oblasti astronómie a ďalších vied. Prítomní na stretnutí boli zástupcovia CVTI SR, zoo, Slovenskej akadémie vied, Hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, Slovenských planetárií a SOSA.