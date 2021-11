Bratislava zmodernizuje 50.000 svietidiel vo svojej správe

Bratislava 20. novembra (TASR) - Mesto Bratislava zmodernizuje takmer všetkých 50.000 svietidiel vo svojej správe. Tento rok už vymenilo 1600 svietidiel za menej poruchové a energeticky efektívne LED svietidlá, ktoré účinne osvetľujú chodníky bez zbytočného svetelného smogu do okolia. Do konca tohto roka má byť vymenených celkovo 3000 svietidiel. Do roku 2025 majú byť obnovené všetky svietidlá v správe mesta.



Verejné osvetlenie v Bratislave bolo podľa primátora hlavného mesta Matúša Valla roky zanedbávané a v uliciach mesta v súčasnosti bežne vidno nefungujúce či neefektívne svietidlá. "Tisícky zariadení sú prevádzkované po dobe svojej životnosti, väčšina svietidiel má 20 rokov, čo sa odzrkadľuje v čoraz väčšej poruchovosti," skonštatoval s tým, že kým počet nahlásených porúch sa v roku 2010 pohyboval na úrovni do 2000 oznámení mesačne, ku koncu roka 2020 presiahol ich počet 5000 hlásení za jeden mesiac.



Hlavné mesto podľa Valla potrebuje systémové riešenie a napraviť v minulosti nastavený systém prevádzkovania verejného osvetlenia externým dodávateľom. "Mesto musí verejné osvetlenie zobrať do vlastných rúk," poznamenal. Bratislavské mestské zastupiteľstvo vo štvrtok (18. 11.) schválilo vytvorenie mestského podniku Technické siete Bratislava (TSB).



Nová mestská firma postupne prevezme prevádzku všetkých svietidiel do konca roku 2023 a umožniť tak má nielen výrazne zrýchliť modernizáciu verejného osvetlenia, ale aj zabezpečiť jeho dlhodobo udržateľnú prevádzku. "Budúci rok rátame s výmenou približne 5000 svetelných bodov a všetkých takmer 50.000 svietidiel v správe mesta vymení nový mestský podnik do roku 2025 za moderné LED svietidlá," poznamenal primátor. Znížiť sa tak má poruchovosť z aktuálnych 25 percent za rok na menej ako 2,5 percenta za rok. Taktiež aj spotreba elektrickej energie na úrovni 40 percent za rok a po zavedení moderného riadiaceho systému až o 60 percent za rok.



Okrem svietidiel bude TSB prevádzkovať 1800 kilometrov podzemných či nadzemných káblov, ale aj metropolitnú optickú sieť. "Mestská dátová sieť prepája jednotlivé mestské budovy, mestský kamerový systém, ale aj cestnú dopravnú signalizáciu," vysvetlil primátor. TSB tiež plánuje rozvíjať sieť nabíjacích staníc pre elektromobily, vytvoriť dátovú a elektrickú konektivitu na pripojenie ďalších zariadení. Napríklad senzorov na zber a analýzy dát, čo umožní napríklad lepšie mapovanie objemu mobility dopravy či meranie kvality ovzdušia.



Bratislava riešila otázku prevádzky verejného osvetlenia po tom, ako sa na konci roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s firmou Siemens. Tá však verejné osvetlenie naďalej prevádzkuje, a to na základe kontraktov z rokov 2016 a 2017.