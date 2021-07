Značky na vyhradených parkovacích miestach v Petržalke nahradia nové

Bratislava 15. júla (TASR) – Platnosť regulačných značiek označujúcich vyhradené parkovanie v bratislavskej Petržalke, osadených do konca marca 2020, sa skončí koncom marca 2022. Po tomto termíne by sa už staré dopravné značenie nemalo na petržalských parkoviskách nachádzať. Zmeny sa týkajú kolmého aj vodorovného značenia. TASR o tom informovali z petržalského miestneho úradu.



„V praxi to znamená, že všetky značky na vyhradených miestach, či už pre držiteľov preukazu ŤZP, alebo platiacich Petržalčanov, by mali byť postupne nahradené novými," uviedla vedúca referátu dopravy petržalského miestneho úradu Lívia Štulajterová.



Od 1. apríla 2020 totiž nadobudla účinnosť nová vyhláška ministerstva vnútra o dopravnom značení, podľa ktorej sa zásadným spôsobom mení vzhľad dopravného značenia pre vyhradené parkovacie miesta. Časom sa tak kompletne nahradia všetky staré značky s nápisom „P - Réservé", evidenčným číslom vozidla a prípadne aj symbolom prístupnosti (tzv. „vozičkár").



Zmena nastane aj pri maľovaní čiar. „Vodorovné značenie, ktoré malo pôvodne tvar kríža, respektíve písmena 'X', nie je možné v kontexte nového značenia ďalej používať," upozornila mestská časť. Dovolené je vyznačovať len rovné čiary, ktoré určujú spôsob parkovania kolmo, vodorovne alebo šikmo na os vozovky. Po novom tiež platí, že na každé takto vyhradené parkovacie miesto sa vodorovným značením vyznačí aj číslo parkovacieho boxu.



Majitelia vozidiel s právom parkovania na vyhradených miestach si zároveň musia za čelné sklo viditeľne umiestniť parkovací preukaz vydaný mestskou časťou s presne určenou dobou platnosti. Občania s preukazom ŤZP môžu o vyhradené parkovacie miesto požiadať Miestny úrad Petržalka.



Vodiči s vyhradenými miestami nemusia v kontexte výmeny starého značenia za nové nikomu nič nahlasovať. Celý proces v Petržalke prebieha automaticky, nie je však zadarmo.



„Pri nových vyhradených miestach pre žiadateľov s preukazom ŤZP, ktorých žiadosti boli podané do 14. novembra 2020, je potrebné uhradiť poplatok 50 eur za realizáciu tohto nového dopravného značenia," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pre žiadateľov, ktorí si podali žiadosť po uvedenom termíne, bude podľa jej slov platiť cenník zverejnený po podpise zmluvy s dodávateľom, ktorý bude nové dopravné značenie v budúcnosti realizovať.