Zoo v Bratislave bude otvorená aj cez Veľkú noc, pripravila program

Bratislava 26. marca (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave bude otvorená aj počas veľkonočných sviatkov, pripravila aj program pre návštevníkov. Tešiť sa môžu na komentované kŕmenia, vzdelávací ostrov o migrácii vtákov či hru pre deti, ktoré budú môcť hľadať vajíčka. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.



"Návštevníci sa môžu tešiť až na 31 komentovaných kŕmení pri 22 druhoch zvierat. Počas veľkonočného piatka bude návštevníkom k dispozícii vzdelávací ostrov venovaný téme migrácii vtákov. Vzdelávací ostrov bude situovaný od 10.00 do 15.00 h nad výbehom žiráf. Súčasťou vzdelávacieho ostrova je aj ZOOlovoc, miesto, kam môžu návštevníci priniesť veľkonočnú mrkvu alebo jabĺčka pre zvieratá," priblížila zoo.



Hra pre deti s názvom Hľadanie vajíčok sa začne v sobotu 30. marca. V areáli zoo má byť poschovávaných až 200 dekoračných vajíčok. "Návštevníci si ich môžu zobrať domov ako súčasť svojej veľkonočnej výzdoby. Keď ich donesú ukázať do Zooshopu, dostanú za nájdené vajíčka malú odmenu. Areálová hra sa bude konať až do nájdenia posledného vajíčka," dodala Ritterová.