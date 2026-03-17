Zoo v Bratislave na otvorení sezóny predstaví najväčšie hlodavce sveta
Hlavným bodom programu budú komentované kŕmenia kapybár pri ich výbehu, ktorý návštevníci nájdu vedľa výbehu hrošíka libérijského. Naplánované sú na 11.00 a 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Bratislavská zoologická záhrada v sobotu 21. marca oficiálne otvorí novú sezónu. Celodenný program venuje najmä novým obyvateľkám - kapybarám. „Už sa stihli stať veľkými favoritkami medzi našimi návštevníkmi,“ uviedla pre TASR Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania zoo.
Spresnila, že oficiálny program sa začne o 10.00 h. Návštevníci sa môžu tešiť na divadlo pre deti, historicky prvé komentované kŕmenia kapybár a tiež zábavno-vzdelávacie aktivity v areáli zoo.
Dzurdzíková dáva do pozornosti divadelné predstavenie pre deti „Dobrý deň, pán Vlk“ v podaní divadla Trieska, ktoré sa uskutoční o 11.30 h pri bufete Plameniak. Na tomto mieste bude od 11.00 do 14.00 h prebiehať aj maľovanie na tvár.
Hlavným bodom programu budú komentované kŕmenia kapybár pri ich výbehu, ktorý návštevníci nájdu vedľa výbehu hrošíka libérijského. Naplánované sú na 11.00 a 14.00 h. „Ak by sa kapybary počas návštevy nenachádzali vo vonkajšom výbehu, prosíme návštevníkov o pochopenie. V chladnejšom alebo nepriaznivom počasí môžu zostať v zázemí, kde sa cítia komfortnejšie,“ dodáva zoologická záhrada k podujatiam, počas ktorých sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o najväčších hlodavcoch sveta a bližšie spoznajú dve samičky, ktoré do Bratislavy prišli z Prahy.
Počas celého dňa, od 10.00 do 15.00 h, môžu záujemcovia navštíviť otvorený vzdelávací ostrov, kde sa dozvedia viacero zaujímavostí o kapybarách. Napríklad aj to, prečo sú v niektorých častiach sveta považované za ryby, alebo prečo sú pre iné zvieratá ideálnym „dopravným prostriedkom“.
Spresnila, že oficiálny program sa začne o 10.00 h. Návštevníci sa môžu tešiť na divadlo pre deti, historicky prvé komentované kŕmenia kapybár a tiež zábavno-vzdelávacie aktivity v areáli zoo.
Dzurdzíková dáva do pozornosti divadelné predstavenie pre deti „Dobrý deň, pán Vlk“ v podaní divadla Trieska, ktoré sa uskutoční o 11.30 h pri bufete Plameniak. Na tomto mieste bude od 11.00 do 14.00 h prebiehať aj maľovanie na tvár.
Hlavným bodom programu budú komentované kŕmenia kapybár pri ich výbehu, ktorý návštevníci nájdu vedľa výbehu hrošíka libérijského. Naplánované sú na 11.00 a 14.00 h. „Ak by sa kapybary počas návštevy nenachádzali vo vonkajšom výbehu, prosíme návštevníkov o pochopenie. V chladnejšom alebo nepriaznivom počasí môžu zostať v zázemí, kde sa cítia komfortnejšie,“ dodáva zoologická záhrada k podujatiam, počas ktorých sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o najväčších hlodavcoch sveta a bližšie spoznajú dve samičky, ktoré do Bratislavy prišli z Prahy.
Počas celého dňa, od 10.00 do 15.00 h, môžu záujemcovia navštíviť otvorený vzdelávací ostrov, kde sa dozvedia viacero zaujímavostí o kapybarách. Napríklad aj to, prečo sú v niektorých častiach sveta považované za ryby, alebo prečo sú pre iné zvieratá ideálnym „dopravným prostriedkom“.