Zoo požiadala prevádzkovateľa Dinoparku o dočasné zatvorenie výstavy

Bratislava 20. mája (TASR) – Vedenie bratislavskej zoologickej záhrady požiadalo prevádzkovateľa Dinoparku, ktorý sa nachádza v areáli záhrady, o dočasné zatvorenie výstavy. Dôvodom je neférová zmluva, ktorú s Dinoparkom uzavrelo bývalé vedenie zoo. TASR o tom informovala za Zoo Bratislava Monika Ďurkovičová.



Bratislavská zoo v uplynulých mesiacoch začala rokovať o novej zmluve so spoločnosťou West Media, ktorá Dinopark v záhrade prevádzkuje. Vedenie zoo totiž od predchádzajúcej zmluvy s touto firmou v marci odstúpilo. Spoločnosť bola preto vyzvaná na dočasné pozastavenie prevádzkovania výstavy Dinopark a jej zatvorenie pre verejnosť.



"Keďže Dinopark zostal naďalej otvorený, West Media ho momentálne prevádzkuje bez právneho titulu," spresnila Ďurkovičová.



Predchádzajúca zmluva s West Media bola uzatvorená ešte v roku 2013. Vedenie záhrady tvrdí, že za značne nevýhodných podmienok pre zoo, keďže musela súkromníkovi platiť 30-percentný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol Dinopark zatvorený.



"Na druhej strane, West Media neplatila zoo žiadne nájomné, teda ako za pozemky užívané na umiestnenie výstavy dinosaurov v areáli zoo, tak ani za budovy, v ktorých West Media prevádzkuje Dinogril, Dinoshop či Dinokino," spresnila Ďurkovičová.



Z týchto prevádzok mali podľa zoo všetky zisky plynúť firme, pričom zoo sa žiadnym spôsobom na týchto ziskoch nepodieľala. Navyše, sa záhrada starala aj o údržbu areálu Dinoparku, čo historicky vyplývalo aj z faktu, že areál Dinoparku doposiaľ nebol oplotený a nebol tak fyzicky oddelený od zvyšného areálu záhrady.



"Na základe uvedeného modelu boli dlhodobo, teda od roku 2014, odvádzané neprimerane vysoké finančné prostriedky v prospech spoločnosti West Media na výstavu neživých sôch, čo zároveň brzdilo akýkoľvek rozvoj zooparku a starostlivosti o živé zvieratá," uviedla Ďurkovičová.



Zoo tvrdí, že sa to odzrkadľuje na zastaranej úrovni jej výbehov, infraštruktúry či inžinierskych sietí. Deklaruje, že hlavnou misiou záhrady je starostlivosť o zvieratá, zvlášť o ohrozené druhy, spolupráca na záchranných projektoch, výchovno-vzdelávacia činnosť a kvalitné služby návštevníkom. Ako tvrdí, zaväzuje to preto inštitúciu efektívne nakladať s financiami tak, aby boli investované do rozvoja zoo.



Cieľom dohodnutia novej zmluvy so súkromnou spoločnosť je preto podľa vedenia bratislavskej zoo okrem úpravy právneho stavu aj nastavenie priaznivejších ekonomických podmienok. Bratislavská zoo poukazuje pritom na Košice, kde rovnaká firma prevádzkuje v tunajšej zoo taktiež Dinopark. Hoci je v strede areálu, na rozdiel od Bratislavy je oplotený a prevádzkovateľ si vyberá vlastné vstupné, s výnimkou kombinovaných vstupeniek do zoo aj do Dinoparku. V košickej záhrade sa firma stará aj o údržbu areálu parku a zoo platí nájom vo výške päť percent z predaja lístkov.



Zoo Bratislava deklaruje, že chce situáciu vyriešiť tak, aby Dinopark v jej areáli zostal zachovaný. Firme preto predostrela návrhy riešenia budúcej spolupráce a od súkromníka momentálne očakáva odpoveď. "Na základe nej budeme ďalej rokovať o budúcnosti Dinoparku v bratislavskej zoo," podotkla Ďurkovičová.