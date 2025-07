Bratislavská zoo s vodárenskou spoločnosťou chystajú Deň vody

Bratislava 23. júla (TASR) - Význam vody zážitkovou formou priblíži deťom Deň vody. Tematické podujatie, ktoré má tiež u detí podporiť ich záujem o prírodu, vedu a životné prostredie, chystá na sobotu (26. 7.) od 10.00 do 15.00 h Zoo Bratislava v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS). Návštevníkov čaká program s edukatívnym aj oddychovým rozmerom, určený najmä rodinám s deťmi.



„Pri novom vodnom ihrisku vzniknú dva tematické ‚vzdelávacie ostrovy‘, ktoré hravou formou priblížia deťom tému vody - ako funguje, čo všetko dokáže a prečo je taká dôležitá,“ informuje PR manažérka Zoo Bratislava Zuzana Dzurdzíková.



Dodáva, že vzdelávací ostrov BVS sa zameria na skúmanie vody v každodennom živote. Deti budú experimentovať s priepustnosťou rôznych materiálov, pracovať s farebnými kvapkami na rôznych povrchoch a vytvárať z nich jednoduché obrazce. „Objavia tiež ukryté odkazy - obrázky, ktoré sa zobrazia až po kontakte s vodou, a budú môcť maľovať priamo na chodník len s použitím vody.“



Druhý ostrov, organizovaný zoologickou záhradou, sa bude venovať životu vo vode. „Deti sa naučia rozpoznávať rôzne druhy rýb, dozvedia sa, ako vyzerá prirodzené koryto rieky a aký vplyv má na rozmanitosť vodného života,“ dopĺňa Dzurdzíková. Upozorňuje, že organizátori pripravili aj simulovanú rybačku, ktorá deťom priblíži tému nadmerného rybolovu, výtvarné aktivity so zameraním na vodné živočíchy a zrozumiteľné vysvetlenie kolobehu vody.



Súčasťou programu má byť aj hudobno-dramatické predstavenie o 10.30 h na vodnom ihrisku, v ktorom sa deťom predstaví víla Tinti Linti so svojím príbehom o vode a malým prekvapením na záver.