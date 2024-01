Zosunutý múr na lamačskom cintoríne najskôr zastabilizujú

Bratislava 8. januára (TASR) - Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy začína v pondelok so sanáciou zosunutého múru na cintoríne v Lamači. Správca lamačského cintorína to potvrdil pre TASR.



"V prvom rade pôjde o zastabilizovanie zosunutého múru," spresnila Katarína Šemberová. Stabilizácia má zvýšiť bezpečnosť v okolí miesta zosuvu a predísť riziku škôd na majetku. V utorok (9. 1.) sa zástupcovia mestskej organizácie stretnú s projektantom opravy oporného múru na cintoríne v Lamači.



"Ihneď po pripravení všetkých potrebných podkladov plánujeme vyhlásiť zákazku formou verejného obstarávania, s predpokladaným termínom 12. 1. a s termínom na predkladanie ponúk do 19. 1.," uviedla v súvislosti s ďalším postupom opravy. Správca cintorína zároveň neeviduje ďalšie škody, ktoré by na pietnom mieste spôsobili poveternostné podmienky počas predchádzajúceho víkendu.



O nedeľňajšom (7. 1.) zosune časti oporného múru na lamačskom cintoríne informoval na sociálnej sieti starosta bratislavskej mestskej časti Igor Polakovič. Pripomenul, že už dlhšie samospráva rokovala s organizáciou Marianum o vybudovaní nového betónového múru s kamenným obkladom, pričom sa projekt mal realizovať v priebehu aktuálneho roka. "Verím, že incident, ktorý sa stal, urýchli realizáciu nového oporného múru," dodal Polakovič.