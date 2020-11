Zrekonštruovaná budova bratislavskej Pradiarne 1900 je skolaudovaná

Bratislava 28. novembra (TASR) – Zrekonštruovaná budova Pradiarne 1900, národná kultúrna pamiatka a jedna z najvýznamnejších a najzachovalejších priemyselných pamiatok v Bratislave, je skolaudovaná. Prvý nájomca by sa mal do nej sťahovať 1. decembra, keď sa zároveň verejnosti sprístupní verejná časť budovy.



Zrekonštruovaná bola aj priľahlá budova Silocentrály, ktorá bola v minulosti srdcom bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Obe historické budovy budú súčasťou novej mestskej štvrte Zwirn.



„Pradiareň považujeme za srdce celého ZWIRN-u, preto sme si na jej podobe dali obzvlášť záležať a na projekt si prizvali na Slovensku najskúsenejších spolupracovníkov," skonštatoval Milan Murcko, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Slovakia.



Kolaudácii predchádzali dva roky prípravy projektu vrátane čistenia areálu a ďalšie dva roky samostatnej rekonštrukcie pod dohľadom pamiatkarov.



Architekti pri projekte zvolili pôvodnú podobu Pradiarne, teda tú, ktorú mala predtým, ako rôzne prestavby zo 60. rokov zmenili jej charakter. Tieto dostavby boli v prvej fáze po získaní búracieho povolenia postupne odstránené, čím sa Pradiarni vrátil vzhľad, ktorý pre ňu pred viac ako 100 rokmi navrhol architekt David Valentín Junk.



Obnovou prešla takmer celá budova, teda strecha, podlahy aj celá fasáda, ktorej bol prinavrátený remeselný charakter podľa dokumentácie z roku 1964. Obnovené boli tiež pôvodné nosné liatinové stĺpy, na prízemí dostali pôvodný art deco motív. Špeciálna pozornosť bola venovaná oknám, z ktorých časť bola zrepasovaná, zvyšné sú nové, avšak všetky majú podobu a prinavrátený oblý tvar podľa pôvodného dizajnu z roku 1920.



Nad rámec pamiatkovej ochrany prešla rekonštrukciou aj priľahlá budova bývalej Silocentrálu. Po novom je presklenením prepojená so samotnou Pradiarňou a bude slúžiť ako vstupná brána z nového námestia.



Dokončená je v súčasnosti aj menšia južná časť námestia. Zvyšná časť námestia smerom k Páričkovej ulici bude dokončená v druhej polovici budúceho roka. V roku 2021 sa do Pradiarne nasťahujú aj zvyšní nájomcovia.



Developer pokračuje s výstavbou podzemných garáží pre prvú etapu projektu, ako aj prvého bloku bytových domov ZWIRN 1 na križovatke Košickej a Páričkovej ulice. Blok vytvoria tri budovy, postavené by mali byť na jar 2023.



Uhorskú cvernovú továreň (s názvom Zwirn Fabrick) založili v roku 1900 obchodníci z Rakúska a Anglicka. Pradiareň bola od začiatku najimpozantnejšou stavbou areálu a nazývali ju aj Priemyselný palác. Jej unikátna konštrukcia pozostáva z liatinových stĺpov spolu s koľajnicovými nosníkmi, do ktorých sú zaklenuté stropné klenby.



Pradiareň bola prestavaná v 60. rokoch 20. storočia, výroba v továrni bola ukončená v 90. rokoch 20. storočia. Za národnú kultúrnu pamiatku ju vyhlásili v roku 2007.