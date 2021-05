Bratislava 18. mája (TASR) – Mesto Bratislava zrevitalizuje okolie pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží v Petržalke.



Pamätníku, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého, chce samospráva vrátiť pietny charakter a vytvoriť dôstojný priestor. Vyhlásila preto súťaž na stavebné práce za predpokladaných celkovo 444 133 eura bez DPH, v rámci ktorých sa má napríklad vysadiť nová zeleň, vybudovať verejné osvetlenie či závlahový systém. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Magistrát spolu s mestským Metropolitným inštitútom Bratislavy ešte minulý rok v novembri, deň pred 15. výročím vraždy Tupého, predstavilo projekt revitalizácie pamätníka. Samospráva avizovala, že chce v jeho okolí spevnené plochy nahradiť zelenými plochami. Namiesto nepriepustných povrchov majú pribudnúť veľké plochy trávnika, nové stromy, pešie ťahy, osvetlenie a mobiliár.



"Vďaka terénnym úpravám a novým chodníkom, ktoré sa zámerne križujú, dostane centrálne umiestnený pamätník svoju dominantnú pozíciu," informuje Metropolitný inštitú Bratislavy, ktorý spolu s mestom tento projekt zahrnul do programu obnovy bratislavských verejných priestorov s názvom Živé miesta.



V rámci súťaže môžu záujemcovia predkladať svoje ponuky mestu do 1. júna, v ten deň ich chce mesto aj otvárať. Magistrát v súťažných podkladoch avizuje, že revitalizáciu bude financovať z vlastného rozpočtu. Zároveň sa bude uchádzať o refundáciu z fondov Európskej únie, konkrétne z projektu REACT-EU. Ten sa bude čerpať prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, konkrétne z výzvy zameranej na zelenú infraštruktúru.