Bratislava zriadi príspevkovú organizáciu,Bratislavské centrum služieb

Bratislava 23. marca (TASR) - Hlavné mesto Bratislava bude mať ďalšiu príspevkovú organizáciou. Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok odobrili zriadenie Bratislavského centra služieb (BCS). Má pomôcť mestským organizáciám venovať sa prioritne tomu, na čo boli zriadené, a odbremeniť ich od niektorých úloh. Jeho riaditeľkou má byť od 1. apríla Tatiana Kyselová.



Bratislavský magistrát poukazuje na to, že mesto má viac ako 40 mestských organizácií, ktorých hlavnou úlohou je poskytovať kvalitné služby Bratislavčanom. "Vytvorenie BSC umožní odbremeniť organizácie od zabezpečovania podporných činností a dá im väčší priestor na rozvoj primárnych služieb, ktoré tieto organizácie poskytujú občanom a na plnenie ktorých boli esenciálne zriadené," uvádza dôvodová správa materiálu.



Samostatná príspevková organizácia BSC má centrálne zabezpečovať podporné činnosti na chod mestských organizácií, či už rozpočtových, príspevkových, obchodných spoločností, ako aj iných organizácií a útvarov. Prínosom centrálneho zabezpečenia a zdieľania týchto činností má byť vyššia efektivita prevádzky a procesov, ako aj využitia finančných zdrojov mesta. Okrem toho má nová organizácia zároveň rozvíjať svoje činnosti pre mestské organizácie.



Napriek tomu, že zastupiteľstvo zriadenie novej organizácie schválilo, ozvali sa z radov poslancov aj hlasy, či je to efektívne riešenie. Poslanec Juraj Káčer poznamenal, že keď má mesto 40 organizácií a chce zriadiť 41., považuje to za "vyslovene nevhodné", hlavne, ak hovorí, že nie sú ľudia či financie. Odzneli tiež pochybnosti o inštitucionálnej forme.



V prípade jej zriadenia požaduje predložiť po roku správu o jej fungovaní a či prišlo k zefektívneniu. Magistrát zriadenie takejto organizácie, ktorá má nahradiť existujúci Útvar zdieľaných služieb, obhajuje. Argumentuje zvýšením miery kvality i vyššou efektivitou využitia ľudí, ak budú "na jednom mieste". Týmto krokom chce maximálne využiť potenciál, ktorý už v štruktúrach má.



Na prípravu Bratislavského centra služieb bol v septembri 2022 na magistráte vytvorený Útvar zdieľaných služieb, ktorý vznikom tejto organizácie v roku 2023 zanikne. Vedúcu pozíciu útvaru mestských zdieľaných služieb zastáva od júla 2022 práve Tatiana Kyselová.



Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo organizácii nájom nebytových priestorov na Laurinskej ulici.