Základné školy v Karlovej Vsi majú zavedenú funkciu informátora

Bratislava 18. januára (TASR) - Základné školy, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavská Karlova Ves, majú zavedenú funkciu informátora. Žiadny návštevník nemá do školy voľný vstup, musí sa zaevidovať. Zamestnanci sa do vnútorných priestorov školy dostanú len cez čipy. Pre TASR to uviedol hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



"Jedna z našich škôl by rada zaviedla vstup do školy len s použitím karty," skonštatoval Heldes.



K bezpečnejšiemu prostrediu na školách prispieva aj dochádzkový elektronický systém počas povinného vyučovania i pobytu žiakov v školských kluboch detí či krúžkovej činnosti. Pre zachovanie bezpečného prostredia na školách i školských areáloch je nevyhnutný aj kamerový systém a archivovanie záznamov, hoci je to finančne náročné. "Pôsobí to aj ako prevencia, respektíve nástroj na odradenie vandalizmu, ničenia majetku alebo fyzických útokov či šikany," podotkol Heldes.



Raz ročne si školy precvičujú poplach a evakuáciu žiakov a zamestnancov škôl.



Ministerstvo vnútra SR tento týždeň informovalo, že spúšťa bezpečnostný audit na základných a stredných školách. Avizuje aj prípravu dotazníka pre vysoké školy. Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy.