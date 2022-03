ŽSR predávajú Železničnú nemocnicu s poliklinikou na Trnavskom mýte

Bratislava 9. marca (TASR) - Železničná nemocnica s poliklinikou a ubytovňa na Trnavskom mýte v Bratislave je na predaj. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) formou elektronickej aukcie za vyvolávaciu cenu 19,9 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z vyhlásenia ponukového konania zverejneného na webe ŽSR.



Súčasťou predaja sú aj pozemky, inžinierske siete a hnuteľný majetok. Železničná nemocnica s poliklinikou a ubytovňa sa nachádzajú blízko Tržnice na Trnavskom mýte. Prístup do objektov je z ulíc Šancová a Kováčska.



V prípade nemocnice s poliklinikou ide o sedempodlažnú tehlovú budovu s jedným podzemným podlažím. Do užívania ju dali v roku 1986. "Slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obyvateľov a je na základe nájomného vzťahu užívaná spoločnosťou Novapharm," informujú ŽSR. Nemocnica využíva aj časť ubytovne.



Ubytovňa sídli v tehlovej budove, ktorú dali do užívania v roku 1991. Budova je deväťpodlažná s jedným podzemným podlažím. Na prvom až šiestom podlaží je ubytovňa a na siedmom až deviatom lôžková časť nemocnice, ktorá je s ňou stavebne prepojená. V podzemnom podlaží sa nachádza CO kryt. V budove má sídlo Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie ŽSR.