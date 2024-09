Bratislava zvolala pre očakávané nepriaznivé počasie krízový štáb

Bratislava 11. septembra (TASR) - Mesto Bratislava zvolalo pre očakávané nepriaznivé počasie krízový štáb. Cieľom bolo skontrolovať všetky prostriedky a postupy pre čo najlepšie zvládnutie situácie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Od štvrtka (12. 9.) poobedia do nedele (16. 9.) sú podľa predpovedí meteorológov očakávané extrémne silné dažde a vietor, ktoré majú zasiahnuť aj Bratislavu. S tým je spojená aj možná stúpajúca hladina riek Dunaja a Moravy, prípadne ich vybreženie v niektorých lokalitách v záplavovom území," vysvetľuje Bubla.



Na stúpajúcu hladinu vodných tokov sa mesto podľa jeho slov zodpovedne pripravuje. V kontakte sú so Slovenským vodohospodárskym podnikom, v ktorého kompetencii je inštalácia protipovodňových zábran. Na pomoc pri inštalácii zábran je mesto pripravené vyčleniť aj ich interné kapacity. "Na spoluprácu je pripravená aj Mestská polícia Bratislava, či už pri monitoringu riek alebo pri usmerňovaní dopravy v krízových miestach. Zabezpečené a v pohotovosti máme aj kapacity na odsávanie vody z podchodov, podjazdov a povrchov ciest, zametacie vozidlá a tiež pilčíkov pre potrebu odstraňovania popadaných drevín," ozrejmil Bubla.



Pripomenul, že počas celého roka mesto pravidelne zabezpečuje čistenie približne 11.000 kanalizačných vpustov v Bratislave, ktoré sú kľúčové na odvedenie vody z komunikácií do kanalizácie. Upozornil však, že pri aktuálnej predpovedi môžu nastať aj lokálne situácie, že budú dočasne zatopené niektoré komunikácie, podjazdy či podchody.



"Vzhľadom na očakávaný silný vietor prijali opatrenia aj Mestské lesy v Bratislave, ktoré odporúčajú vyhnúť sa v najbližších dňoch z bezpečnostných dôvodov návšteve lesoparku. Zrušené už z tohto dôvodu boli cyklistické preteky, zavreté budú bufety a rušia sa tiež pobyty v altánkoch a domčekoch na strome. Z rovnakých dôvodov prosíme Bratislavčanov a Bratislavčanky, aby nenavštevovali verejné parky vrátane Sadu Janka Kráľa," zhrnul Bubla s tým, že mesto bude situáciu aj naďalej monitorovať a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť včas informovať.