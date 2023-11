Daniam by sa mali poslanci bratislavského Starého Mesta venovať neskôr

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zvyšovaním niektorých miestnych daní by sa mali poslanci bratislavského Starého Mesta zaoberať neskôr. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) stiahol starosta Starého Mesta Matej Vagač z utorňajšieho rokovania miestneho zastupiteľstva. Dôvodom je prepracovanie materiálu. Návrh VZN sa týka dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje.



Sadzba dane za psa v prípade, ak je jeho vlastníkom alebo držiteľom fyzická osoba, sa navrhovala zvýšiť z doterajších 40 eur na 50 eur za jedného psa a kalendárny rok. O niečo menej by sa platilo za psa z útulku. Zľavu by mali aj poberatelia starobného dôchodku. Návrh počítal tiež so zvýšením sadzby dane za jeden predajný automat a kalendárny rok. Z doterajších 166 eur by to malo byť 365 eur. V prípade sadzby dane za nevýherné hracie prístroje malo ísť o zvýšenie zo 100 eur na 125 eur, v niektorých prípadoch zo 664 eur na 830 eur.



Nové VZN by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.