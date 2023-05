Bratislava zvýši úhrady za niektoré sociálne služby v zariadeniach

Bratislava 25. mája (TASR) – Hlavné mesto zvýši od júla úhrady za niektoré sociálne služby poskytované vo svojich mestských zariadeniach. Týka sa to zvýšenia úhrady za odborné činnosti a za ubytovanie. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, keď schválili nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Zároveň s účinnosťou od januára 2024 sa dopĺňa valorizačný mechanizmus.



Magistrát podotýka, že náklady na prevádzku zariadení od roku 2013 kontinuálne rastú. Financovanie primárne stojí na strane mesta, okrem príspevku z rezortu práce. "Náklady na bežné výdavky do roku 2022 narástli o 116 percent oproti roku 2013, pričom až 68 percent nákladov predstavujú náklady na mzdy a odvody," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu. Úprava VZN z roku 2022 sa týkala stravovania, výraznejšie zmeny sa však podľa hlavného mesta nediali posledných 12 rokov.



Najnovšia úprava VZN sa zameriava v prvom rade na úhrady za odborné činnosti, pričom stanovuje tri úrovne úhrady. Za I. až IV. stupeň odkázanosti vo výške troch eur, za V. stupeň vo výške 3,25 eura a za VI. stupeň vo výške 3,50 eura na deň a osobu. Doteraz sa tieto sumy pohybujú od 0,10 do 2,26 eura.



Rovnako sa zameriava na navýšenie úhrady za ubytovanie. Konkrétne za jeden štvorcový meter (m2) podlahovej plochy na 0,15 eura (pôvodne 0,13 eura) a za viac ako 16 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti na 0,35 eura (pôvodne 0,30 eura). Ak prijímateľ užíva obytnú miestnosť sám a nemá vlastné hygienické zázemie, ide o jedno euro na deň na osobu (pôvodne 0,10 eura), ak má, tak ide o 1,5 eura. Suma za úhradu je znížená, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie a prijímateľ si spotrebu elektrickej energie hradí z vlastných financií.



Priemerná výška mesačnej úhrady v mestských zariadeniach bola k septembru 2022 na úrovni 301 eur, po zvýšení úhrad predstavuje 383 eur. Mesto odhaduje, že narastie počet prijímateľov, ktorých výška dôchodku nepokrýva celú výšku úhrady, a to z 12 na 29 percent. V takýchto prípadoch sa situácia rieši s rodinou prijímateľa, s ktorou je následne uzatvorená zmluva o doplácaní rozdielu úhrady. Po zmapovaní situácie nebude možné zapojenie rodiny u približne ôsmich percentách prijímateľov.



"Odhadovaný výnos z navýšenia úhrad v mestských zariadeniach predstavuje v tomto roku 0,45 milióna eur. Výnos odhadovaný na celý kalendárny rok 2024 predstavuje 900.000 až 1,2 milióna eur," konštatuje materiál. Výnos sa navrhuje čerpať na opatrenia pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, a to najmä na zlepšenie pracovných podmienok a riešenie kritickej personálnej situácie na vybraných pracovných pozíciách, ako aj na dorovnanie miezd. Využiť by sa mohli aj ako rezerva pre prípad potreby dofinancovania pripravovaného projektu nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia.