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Bratislava zvyšuje bezpečnosť chodcov na zastávke električky Segnerova
V súčasnosti podľa mestského dopravcu zároveň vrcholia prípravy na zvýšenie bezpečnosti priecestí aj v ďalších častiach hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zvyšuje bezpečnosť chodcov na električkovej zastávke Segnerova v Karlovej Vsi. Výstražné značenie na priecestí chodcov upozorní, že úsekom premávajú električky a vyzve ich, aby sa pred vstupom do koľajiska rozhliadli. Náter je realizovaný výraznou žltou farbou s prídavnými zložkami pre zamedzenie šmykľavosti. Ide o pilotný projekt. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Dopravný podnik pilotnú lokalitu vyhodnotí a v prípade osvedčenia je pripravený značenie postupne aplikovať aj na ďalších rizikových miestach v sieti MHD,“ skonštatoval Vozár.
V súčasnosti podľa mestského dopravcu zároveň vrcholia prípravy na zvýšenie bezpečnosti priecestí aj v ďalších častiach hlavného mesta.
Nejde o jedinú zmenu, s ktorou mestský dopravný podnik prichádza. Na zastávke Račianske mýto spustil pilotné testovanie novej električkovej schémy. Cestujúci na nej okamžite vidí, ktoré ďalšie zastávky linka na svojej trase obslúži. Informácie sú zároveň uvedené väčším písmom ako v cestovnom poriadku, čím sú ľahšie čitateľné. Schéma zároveň zobrazuje možnosti prestupov na iné linky MHD. Ak sa riešenie osvedčí, dopravný podnik avizuje, že budúci rok vybaví takýmito schémami trasy aj ostatné električkové zastávky.
Do konca júla zároveň pribudne do vitrín na električkových zastávkach navigácia, ktorá cestujúcich v prípade vypravenia náhradnej dopravy nasmeruje na najbližšiu zastávku náhradných spojov. Navigácia je prispôsobená pre každé nástupište zvlášť. „V jednoduchších prípadoch cestujúceho nasmeruje šípka, na orientačne náročnejších miestach bude k dispozícii mapka,“ priblížil Vozár s poukázaním na to, že podobné riešenia fungujú napríklad v Nemecku. Navigácia poslúži pri mimoriadnych udalostiach aj pri plánovaných výlukách.
„Dopravný podnik pilotnú lokalitu vyhodnotí a v prípade osvedčenia je pripravený značenie postupne aplikovať aj na ďalších rizikových miestach v sieti MHD,“ skonštatoval Vozár.
V súčasnosti podľa mestského dopravcu zároveň vrcholia prípravy na zvýšenie bezpečnosti priecestí aj v ďalších častiach hlavného mesta.
Nejde o jedinú zmenu, s ktorou mestský dopravný podnik prichádza. Na zastávke Račianske mýto spustil pilotné testovanie novej električkovej schémy. Cestujúci na nej okamžite vidí, ktoré ďalšie zastávky linka na svojej trase obslúži. Informácie sú zároveň uvedené väčším písmom ako v cestovnom poriadku, čím sú ľahšie čitateľné. Schéma zároveň zobrazuje možnosti prestupov na iné linky MHD. Ak sa riešenie osvedčí, dopravný podnik avizuje, že budúci rok vybaví takýmito schémami trasy aj ostatné električkové zastávky.
Do konca júla zároveň pribudne do vitrín na električkových zastávkach navigácia, ktorá cestujúcich v prípade vypravenia náhradnej dopravy nasmeruje na najbližšiu zastávku náhradných spojov. Navigácia je prispôsobená pre každé nástupište zvlášť. „V jednoduchších prípadoch cestujúceho nasmeruje šípka, na orientačne náročnejších miestach bude k dispozícii mapka,“ priblížil Vozár s poukázaním na to, že podobné riešenia fungujú napríklad v Nemecku. Navigácia poslúži pri mimoriadnych udalostiach aj pri plánovaných výlukách.