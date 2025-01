Bratislava zvyšuje na Vajnorskej radiále rýchlosť električiek

Bratislava 10. januára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zvyšuje na vybraných úsekoch Vajnorskej radiály maximálnu prevádzkovú rýchlosť električiek na 60 kilometrov za hodinu (km/h). Ide o výsledok nedávnej komplexnej opravy koľajového zvršku a nastavenia trakčného vedenia. Zároveň je to prvý úsek v električkovej sieti s vyššou rýchlosťou. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



"Oprava Vajnorskej radiály v spojení s aktuálnym zvýšením prevádzkovej rýchlosti zabezpečí spoľahlivejšiu premávku električkovej linky 4. Po vyhodnotení reálnych jazdných časov pristúpime aj k prípadným úpravám cestovných poriadkov," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Po dokončení koľajového zvršku na úseku Kuchajda - Zlaté piesky bolo najprv možné zrušiť rýchlostné obmedzenia z minulosti, ktoré na niektorých úsekoch dosahovali takmer polovičné hodnoty štandardnej prevádzkovej rýchlosti. Po preverení jazdných vlastností pristupuje mestský dopravca na vybraných miestach mimo priecestí a prejazdov k zvýšeniu prevádzkovej rýchlosti električiek na spomínaných 60 km/h.



Súčasťou testov trakčného vedenia boli aj jazdy rýchlosťou 80 km/h. Tento úsek by mal totiž v budúcnosti slúžiť aj ako testovacia trať električkových vlakov.



Zvýšenie rýchlosti električiek na Vajnorskej radiále je pilotným projektom. V prípade jeho osvedčenia bude možné zvýšiť rýchlosť električiek aj na niektorých ďalších miestach, kde to bude vhodné z hľadiska bezpečnosti, skracovania jazdného času a úspory nákladov.