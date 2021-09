Bratislavské centrá voľného času prejdú organizačnou zmenou

Bratislava 23. septembra (TASR) – Mestské centrá voľného času (CVČ) v Bratislave prejdú organizačnou zmenou. Spočívať bude v zlúčení v súčasnosti piatich samostatných CVČ a ich elokovaných pracovísk do jedného CVČ, ktoré sa od 1. januára 2022 stane nástupníckou organizáciou. Tou bude CVČ Gessayova 6. Vo štvrtok to schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Mesto vypracovalo koncepciu rozvoja CVČ. Zameraná je na rozvoj a transformáciu na moderné centrá poskytujúce nielen kvalitné voľnočasové služby pre deti a mladých ľudí, ale aj miesta pre rozvoj komunitného života a ďalší rozvoj budúcich generácií v oblastiach podpory, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.



Pre naplnenie cieľov koncepcie je podľa samosprávy potrebná organizačná zmena v štruktúre bratislavských CVČ, a to zlúčenie piatich samostatných centier a ich elokovaných pracovísk (CVČ Štefánikova 35, CVČ Kulíškova 6, CVČ Hlinícka 3, CVČ Pekníkova 2 a CVČ Gessayova6) do jedného CVČ.



"Zariadenia, ktoré organizačnou zmenou súčasnej štruktúry stratia status centra voľného času, budú naďalej fungovať s rovnakým rozpočtom, rovnakými kapacitami a na rovnakej adrese (v rámci rovnakých priestorov), tak ako doteraz v rámci statusu elokovaných pracovísk CVČ Gessayova 6, ktoré sa stane nástupníckou organizáciou," vysvetlil magistrát.



Základným princípom koncepcie je podľa bratislavskej samosprávy snaha zachovať, zlepšiť a rozšíriť. V procese prípravy dokumentu identifikovala nevyužitý potenciál toho, čím by CVČ mohli byť v budúcnosti. Potenciál vníma mesto najmä v kontexte rozšírenia pôsobnosti CVČ smerom k oblasti práce s mládežou, novým činnostiam postaveným na potrebe adresovať kľúčové témy spoločnosti, oblasti programov a tém neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Taktiež aj k oblasti podpory a rozvoja komunitného života v Bratislave.



V koncepcii si mesto určilo sedem priorít, z ktorých každá má isté ciele. Medzi priority napríklad zaradilo dôraz na systematickú inklúziu a podporu detí a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a dostupnosť centier pre všetkých. Taktiež aj podporu a aktívne otváranie tém duševného zdravia, prevencie pred závislosťami, prejavmi násilia či extrémizmu a negatívnymi dôsledkami nočného života mladých.