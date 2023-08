Bratislavskí hasiči odvolali čas nebezpečenstva lesných požiarov

Bratislava 2. augusta (TASR) - Hasiči od stredajšieho poludnia odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch v Bratislave, ktorý bol vyhlásený od 10. júla. Vyplýva to z dokumentu, ktorý Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odoslal samosprávam i dotknutým inštitúciám.



"Nie je už potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov," uviedli hasiči. Od 10. júla totiž platil zákaz zakladať oheň, a to aj na vyhradených miestach.



Obnovenú možnosť zakladať oheň, avšak len na miestach na to určených, potvrdzujú aj Mestské lesy v Bratislave. Na opekanie môžu návštevníci lesoparku využiť aj niektoré z novoopravených ohnísk na Železnej studničke a na Kamzíku. Mestská organizácia však zároveň dáva do pozornosti "kódex opekača".



"Oheň by sa mal zakladať iba v ohnisku na vyhradenom mieste, kde sú splnené bezpečnostné podmienky a je tu možné opekať," zdôrazňuje. Vytvárať ohniská mimo vyhradených miest nie je vhodné, keďže ich konštrukcia je často nedostatočná, prípadne vznikajú pod stromami na miestach, kde to nie je bezpečné.



Zabúdať podľa mestskej organizácie netreba ani na to, že drevo je potrebné skladovať minimálne dva metre od ohniska. Oheň netreba nechávať bez dozoru a pred odchodom je potrebné ho uhasiť vodou a pahrebu rozhrabať.