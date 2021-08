Karlova Ves upozorňuje na výskyt diviakov, poľovník videl aj 40 kusov

Bratislava 16. augusta (TASR) – Bratislavská mestská časť Karlova Ves upozorňuje obyvateľov na výskyt diviakov. Zaregistrovali ich na Starých gruntoch i v Parku SNP v Líščom údolí, kde jeden z poľovníkov videl zhruba 40 diviakov, a to vrátane veľkých samcov aj prasníc s malými.



"Pri tomto počte je zver nevyspytateľná a nebezpečná, preto buďte pri strete s ňou opatrní. Povolenia na odlov premnožených diviakov vydáva okresný úrad. Mestské lesy majú odlov plánovaný priebežne až do konca tohto roka," spresnila karloveská samospráva na sociálnej sieti.



Verejnosť žiada nevyhadzovať z balkónov žiadne potraviny, nenechávať zvyšky potravy v okolí odpadových košov a pri strete s diviakmi mať psa na vôdzke. Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.



V Karlovej Vsi tento rok na jar povolil okresný úrad mimoriadny odlov diviakov na nepoľovných plochách v blízkosti lesa na Púpavovej, Veternicovej, Hlaváčikovej, Starých gruntoch, Kuklovskej a v Líščom údolí.



Lovom je poverená organizácia Mestské lesy v Bratislave. Plánovaný je priebežne až do konca roka. "Cieľom nie je samotný lov zveri, ale redukcia nadmerného počtu diviakov, ktoré spôsobujú škody najmä majiteľom nehnuteľností a záhrad. Okrem toho sa týmto snažíme zabrániť ich prenikaniu na sídlisko," priblížil zástupca riaditeľa Mestských lesov v Bratislave Marek Páva. Dostatok potravy a absencia prirodzeného predátora, napríklad vlka, podľa mestskej organizácie spôsobili, že na území Malých Karpát je diviakov výrazne viac, ako je prirodzený stav.