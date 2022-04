Bratislavské MČ hlásia záujem o príspevok za ubytovanie utečencov

Na archívnej snímke starosta MČ Ružinov Martin Chren. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. apríla (TASR) – Bratislavské mestské časti (MČ) evidujú veľký záujem o vybavenie príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny, počty žiadostí sa pohybujú rádovo v stovkách. Priznávajú, že celý proces je pre nich administratívne veľmi náročný. Niektoré predĺžili stránkové hodiny na úradoch i na ohlasovniach pobytu, niektoré posilnili kapacity oddelení. Pre TASR to uviedli hovorcovia alebo starostovia jednotlivých samospráv.Mestská časť Staré Mesto eviduje viac ako 310 zmlúv o poskytovaní ubytovania a vyše 100 výkazov oprávnenej osoby. Na komplexnú pomoc Ukrajine vyčlenil miestny úrad pôvodne jednu zamestnankyňu, ktorá sa venuje výhradne tejto agende.uviedol pre TASR staromestský hovorca Matej Števove.Ani mestská časť Ružinov nemá ešte konečné čísla, podľa starostu Martina Chrena však už v súčasnosti evidujú okolo 500 majiteľov nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie ukrajinským utečencom, pričom počet ubytovaných môže prekročiť číslo 2000. Záujem je teda podľa neho pomerne vysoký.povedal pre TASR Chren.Ubezpečuje, že mestská časť sa napriek tomu snaží vybavovať agendu čo najrýchlejšie, pracujú však zároveň a aplikácii a zjednodušení procesu.poznamenal Chren.Značný záujem hlási aj najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka, ktorá eviduje už viac ako 200 žiadostí.skonštatovala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.Samospráva preto dočasne upravila úradné hodiny, niektoré oddelenia sú k dispozícii aj počas nestránkových dní. Pre väčšiu administratívnu záťaž je do procesu vybavovania žiadostí zapojená väčšina sociálnych pracovníkov mestskej časti, ktorým vypomáha aj jeden brigádnik.Mestská časť Nové Mesto do štvrtkového obeda prijala a vybavila viac ako 110 žiadostí občanov o príspevok za ubytovanie občanov Ukrajiny, jedna žiadosť pritom môže pokrývať viacero ubytovaných vojnových utečencov. Miestny úrad zareagoval na situáciu predĺžením stránkových hodín v tieto dni.doplnil Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.