Rezort dopravy rozhoduje v piatich prípadoch vyvlastňovania

Bratislava 28. júla (TASR) – V prípade piatich vyvlastňovacích konaní v súvislosti s projektom sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Spisované materiály mu ako odvolaciemu orgánu odstúpil Okresný úrad Bratislava. Dôvodom boli odvolania účastníkov konania voči týmto rozhodnutiam o vyvlastnení.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podalo v súvislosti s projektom celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania. „V dvoch prípadoch rozhodnutia Okresného úradu už nadobudli právoplatnosť. MDV SR v rámci odvolaní rozhoduje v piatich prípadoch," uviedla pre TASR Ľuba Lesná, poradkyňa ministra životného prostredia.



Na otázku, kedy by sa mohlo začať so sanáciou a či je začiatok prác reálny ešte v tomto roku ministerstvo odpovedať nevie. „MŽP SR žiadnym spôsobom nezasahuje do rozhodovacieho procesu o vyvlastnení, ktorý je v kompetencii MDV SR," podotkla Lesná. Envirorezort však už predtým pripomenul, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na dobu realizácie projektu.



Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdia viaceré odvolania.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.



Stavebný úrad v Ružinove už v máji informoval, že stavebné povolenie pre projekt sanácie by mal nadobudnúť právoplatnosť. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušného odvolacieho orgánu. Ten zamietol odvolania účastníkov konania a potvrdil platnosť rozhodnutia ružinovského stavebného úradu. Voči rozhodnutiu sa nemožno odvolať, účastníci konania sa však môžu prípadne obrátiť ešte na súd. To však podľa starostu Ružinova Martina Chrena nemá odkladný účinok.