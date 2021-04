Bratislava plánuje v Janíkovom dvore postaviť nájomné byty

Bratislava 27. apríla (TASR) – Bratislava plánuje v petržalskej lokalite Janíkov dvor, blízko plánovanej električkovej zastávky, postaviť jeden z mestských domov určených na nájomné bývanie a spoločne s tým aj parkovací dom režimu P+R. Súčasťou zámeru mesta má byť aj skvalitnenie a dotvorenie okolitých verejných priestorov a plôch zelene. Projekt bude riešený formou architektonickej súťaže. K návrhu sa môžu teraz vyjadriť miestni obyvatelia.



„Takmer tri štvrtiny riešeného pozemku na výstavbu bude tvoriť verejný priestor, ktorý bude slúžiť celému okoliu. Súčasťou projektu bude aj revitalizácia ďalších okolitých pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých je zámer vybudovať nový verejný park, a súčasťou plánu bude pravdepodobne aj presun konečnej liniek MHD bližšie k novej električkovej trase," informuje hlavné mesto na svojom webe. Deklaruje, že vznikne aj nový priestor na občiansku vybavenosť. Parkovací dom by mal primárne slúžiť na odbremenenie dopravy, keďže návštevníci mesta by si tam mohli zaparkovať svoje autá a v ceste do ďalších častí Bratislavy pokračovať napríklad plánovanou novovybudovanou električkou.



Bytový dom aj parkovací dom spoločne budú riešené formou architektonickej súťaže pod hlavičkou sekcie súťaží mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy. Samotné vyhlásenie súťaže aj špecifikácia ďalších požiadaviek budú sprevádzané participatívnym procesom.



Detaily projektu boli v apríli odprezentované obyvateľom dotknutej lokality formou online prezentácie. V súčasnosti prebieha zber podnetov od obyvateľov pre spresnenie súťažného zadania.