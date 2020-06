Na nábreží v Bratislave umiestnili stĺpy do stredu chodníka

Bratislava 15. júna (TASR) – V rámci rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály umiestnili do stredu chodníka na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave dva stĺpy. Ide o stĺp verejného osvetlenia a stĺp trakčného vedenia. Primátor mesta Bratislava Matúš Vallo o probléme vie a s riešením nie je spokojný, ako však tvrdí, mesto ho nateraz nie je schopné zmeniť. Poukazuje pritom na fakt, že projekt pripravilo ešte bývalé vedenie hlavného mesta.



"Stĺpy v strede chodníka boli súčasťou projektovej dokumentácie a schváleného stavebného povolenia pre celú rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej radiály. Nevieme ich v tomto štádiu rekonštrukcie umiestniť inde, lebo by bola potrebná zmena stavebného povolenia, čo by zase predĺžilo termín ukončenia," uviedol na sociálnej sieti primátor. Stĺpy podľa neho momentálne osadiť museli, lebo na jednom z nich bude umiestnené trakčné vedenie, bez ktorého by nemohli pokračovať v ďalšej fáze rekonštrukcie električkovej trate.



Stožiare podľa jeho slov nie je možné premiestniť pre maximálne dĺžky medzi stĺpmi vedenia, priľahlej cestnej komunikácie a vzdialenosti od trate. Susedný pozemok, kde by mohol byť rozšírený chodník, nie je vo vlastníctve mesta a nie je súčasťou stavebného povolenia. "Najskôr bude potrebné usporiadať vlastníctvo pozemku," poznamenal s tým, že bez rozšírenia chodníka sa to do prijateľného stavu dostať nepodarí, a preto mesto musí získať vlastnícke právo k susednému pozemku. "To sa deje paralelne s prebiehajúcou rekonštrukciou. Tiež sa mi na to nepozerá dobre, ale inak to napraviť, ako to práve robíme, nejde," deklaruje Vallo.



Prípadnému rozšíreniu chodníka, ako podotkol, zároveň bránia identifikované inžinierske siete, ktoré sú umiestnené zhruba 30 centimetrov pod povrchom a pri výstavbe rozšíreného chodníka si budú vyžadovať prekládku. "Bohužiaľ, tieto dva stĺpy ostanú nateraz funkčným aj estetickým šrámom počas rekonštrukcie, a vrátime sa k nim po jej ukončení v septembri," vyhlásil primátor.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. V rámci stavebných prác modernizácie sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského).



Od 2. mája zhotoviteľ realizuje tretiu a zároveň poslednú etapu modernizácie radiály. Práce na najdlhšej a najkomplikovanejšej časti trate, od tunela po Molecovu, majú trvať do septembra, a vyžiadali si viaceré zmeny v prevádzke MHD i dopravné obmedzenia.