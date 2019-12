Najviac výdavkov Karlovej Vsi pôjde na školstvo, parkoviská a chodníky

Bratislava 17. decembra (TASR) - V roku 2020 bude bratislavská Karlova Ves investovať najviac prostriedkov do školstva, nových parkovísk a chodníkov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu mestskej časti, ktorý v utorok popoludní jednohlasne schválili poslanci miestneho zastupiteľstva.



Rozpočet je vyrovnaný, Karlova Ves ráta s príjmami i výdavkami vo výške 16.993.406 eur. "V rozpočte na rok 2020 svoju pozornosť upriamujeme na oblasti, ktoré naši obyvatelia vnímajú najkritickejšie. Budú to predovšetkým chodníky a schodiská. Naďalej vynakladáme veľký objem prostriedkov aj na školské budovy, a tak zmenšujeme dlhodobý investičný dlh," povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. "Strategickou prioritou v oblasti dopravných stavieb bude výstavba nových parkovacích miest a chodníkov a údržba ciest," doplnil vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.



"Do oblasti vzdelávania je smerovaná takmer polovica rozpočtovaných výdavkov, mestská časť tiež ráta so sumou 600.000 eur na rekonštrukcie svojich školských budov. Na obnovu Základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej ulici a Materskej školy Kolískova pôjde ďalších 470.000 eur z projektu Deliver, ktoré by mali slúžiť na kompletnú obnovu budov, čím sa zníži ich energetická náročnosť a výrazne sa skvalitní prostredie na výuku detí," dodal hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Podnik verejnoprospešných služieb Karlova Ves bude mať k dispozícii 850.000 eur na údržbu a celkovú starostlivosť o verejné priestory a zeleň v tejto mestskej časti.