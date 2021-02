Petržalka sťahuje pre vandalizmus 4 kontajnery na drobný elektroodpad

Bratislava 9. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka spolu so spoločnosťou Asekol SK sťahuje zo štyroch lokalít červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad. Dôvodom je vandalizmus a poškodzovanie týchto stacionárnych zberných nádob, ktoré majú prispieť k ochrane životného prostredia. Či sa kontajnery ešte vrátia späť, je podľa kompetentných otázne. Zberné nádoby ostávajú zatiaľ v ďalších 11 lokalitách.



"Je veľká škoda, že práve v Petržalke dochádza k poškodzovaniu kontajnerov na drobný elektroodpad, ktorý tvorí približne jedno percento z celkového objemu vyprodukovaného odpadu v najväčšej mestskej časti," konštatuje Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia. Zberné nádoby sa sťahujú z Fedinovej, Jasovskej a Švabinského ulice a tiež Mánesovho námestia.



Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov, aby v prípade zistenia úmyselného poškodzovania kontaktovali mestskú políciu. Obrátiť na okrskárov je možné aj prostredníctvom e-mailovej adresy okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk. "Vzhľadom na poškodenie kontajnera, ktoré presahuje výšku 266 eur, dochádza takýmto konaním k spáchaniu trestného činu," upozorňuje mestská časť.



Do stacionárnych kontajnerov patria napríklad mobilné telefóny, IT zariadenia, hoby náradie, kuchynské spotrebiče, elektronické hračky, batérie, všetok drobný elektroodpad s maximálnymi rozmermi 51 x 36 x 40 centimetrov, teda kalkulačky, rádiá, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery či elektrické hudobné nástroje. Nepatria do nich televízory, monitory, žiarivky a úsporné žiarovky, komunálny odpad, zdravotnícky materiál či bioodpad. "Nevhadzujte elektroodpad prekračujúci rozmery vhadzovacieho otvoru, nebezpečný odpad, autobatérie, farby, plasty, oleje," apeluje mestská časť.



Nové stacionárne zberné nádoby pribudli v Petržalke v polovici decembra minulého roka. Každá z nádob má senzor na snímanie naplnenia, čím je možné zabezpečiť ich efektívne vyprázdňovanie.