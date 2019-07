Horúčavy si vyžiadali zvýšenú starostlivosť o zvieratá v zoo

Medveď, leopard, jaguár, tiger, belaňa tundrová či hrošík libérijský majú vo svojich výbehoch aj bazén, v ktorom sa môžu kedykoľvek počas dňa osviežiť.

Bratislava 25. júla (TASR) – V bratislavskej zoologickej záhrade (zoo) je počas horúčav pre zvieratá zabezpečený chládok v ich chovných zariadeniach i dostatok vody. Zvieratám sa podáva aj množstvo ovocia a zeleniny, z ktorej takisto dokážu prijať tekutiny. Šimpanzom občas dávajú aj vychladený melón a ľadovú "pochúťku" môže dostať v prípade extrémnych horúčav i medveď hnedý. Informuje o tom Zoo Bratislava na svojom webe.



Medveď, leopard, jaguár, tiger, belaňa tundrová či hrošík libérijský majú vo svojich výbehoch aj bazén, v ktorom sa môžu kedykoľvek počas dňa osviežiť. "Iným sa vytvárajú tzv. bahniská (nosorožce, diviaky, zubry). Blato z bahnísk okrem schladenia poskytuje aj ochranu pre kožu zvierat, pretože funguje ako opaľovací krém a zároveň ich chráni proti ektoparazitom. V niektorých výbehoch sa nachádza aj vyšší trávnatý porast, v ktorom sa zvieratá schovávajú a chladia," priblížila zoo.



Na teplé počasie sú najlepšie prispôsobené zvieratá pochádzajúce z teplých klimatických pásiem, ako sú zebry, žirafy, antilopy, ťavy, papagáje či primáty. "Na letné teploty si už postupne zvykli aj chladnomilnejšie zvieratá, no predsa len ak by si mali vybrať, tak určite by preferovali viac zimu ako leto. Takýmito zvieratami sú napríklad belaňa tundrová (snežná sova), rys kanadský, panda červená," spresnila zoo.



Upozorňuje, že rovnako ako ľudia aj zvieratá sa pri nedostatku vody môžu dehydrovať a pri pobyte na slnku i pri zvýšenej aktivite sa ich organizmus môže prehriať. "Preto sú chovné zariadenia robené tak, aby zvieratá mali možnosť ukryť sa v chládku a vždy mali zabezpečený dostatočný príjem tekutín. Pred východom a po západe slnka sú zvieratá oveľa aktívnejšie ako počas dňa, kedy počas horúčavy uprednostňujú odpočinok v chládku," uviedla zoo.