Počas prvej vlny jazdili Bratislavčania bicyklom najčastejšie do práce

Bratislava 15. decembra (TASR) – Cyklistická doprava v hlavnom meste počas prvej vlny pandémie na okraji Bratislavy výrazne poklesla. V centre si však svoj trend v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi udržala. Ukazujú to dáta z cyklosčítačov zverejnené na transparentnom portáli hlavného mesta.



V centre mesta medzi Starým mostom a Mostom SNP bolo v apríli a máji celkovo zaznamenaných dokonca viac prejazdov než v rovnakom období roka 2019. "Napríklad v apríli 2019 bolo na Viedenskej ceste zaznamenaných celkovo takmer 35.000 prejazdov bicyklom. V apríli 2020 to bolo až 54.240 prejazdov, čo je takmer o 20.000 viac," konkretizoval primátor Bratislava Matúš Vallo. Z čísiel možno dedukovať, že v prvej vlne pandémie teda narástla tendencia cestovať do práce či za inými povinnosťami na bicykli. Čo sa týka druhej vlny pandémie, podľa dostupných dát zatiaľ nemá na využívanie cyklistickej dopravy v hlavnom meste žiadny vplyv.



Poukázal zároveň na to, že pozitívny efekt investícií do infraštruktúry vrátane tej cyklistickej vidno i na dlhodobých číslach využívania tohto druhu ekologickej dopravy. "Pred otvorením Starého Mosta bolo na Viedenskej ceste 250.000 prejazdov bicyklov za rok. Teraz, mesiac pred koncom roka, sme na čísle 418.000," približuje šéf bratislavskej radnice.



Údaje z cyklosčítačov sa do štatistík na web dostanú v priebehu 24 hodín. Magistrát už inštaloval sčítače na ďalších frekventovaných miestach - na Starom moste smerom z Petržalky či na nábreží Dunaja na staromestskej strane smerom z mesta. Nový sčítač by mal pribudnúť čoskoro napríklad v novej zóne Nivy a do budúcna aj na ostatných mostoch cez Dunaj.