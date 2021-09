Podnety na prácu stavebného úradu príjma Staré Mesto aj cez aplikáciu

Bratislava 14. septembra (TASR) – Podnety týkajúce sa práce stavebného úradu v bratislavskom Starom Meste môžu stavebníci, účastníci konania a verejnosť posielať miestnemu úradu aj prostredníctvom mobilnej aplikácie staromestskej samosprávy. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



„Od utorka je súčasťou aplikácie kolónka 'stavebný úrad', ktorá umožňuje podať podnet týkajúci sa pôsobenia stavebného úradu," priblížila starostka. Aj týmto spôsobom sa podľa nej môžu pomenovať dôležité problémy. „Keď je niekto presvedčený, že chyba sa deje na strane úradu, treba napísať, my sa na to pozrieme a odpovieme," podotkla.



Verejnosť môže posielať pozitívnu spätnú väzbu. Taktiež aj sťažnosti, ak si niekto myslí, že staromestský stavebný úrad pochybil. Pri podávaní podnetu je potrebné vyplniť kontaktné údaje i číslo spisu či podania. Miestny úrad deklaruje, že sa bude podnetmi zaoberať. Starostka tvrdí, že tým reflektujú aj na žiadosti o takúto komunikáciu a chcú zlepšiť poskytovanie informácií, akým spôsobom sa v jednotlivých konaniach či úkonoch stavebného úradu postupuje.



Staré Mesto deklaruje, že tunajší stavebný úrad koná aktívne a je činný. „Ak podania obsahujú to, čo káže zákon, sú vybavované v najkratšej možnej lehote, ako umožňujú okolnosti," uviedla starostka.



Deje sa to podľa nej aj napriek tomu, že je stavebný úrad preťažený. V súčasnosti tu pracuje desať odborných zamestnancov a na osobu spadá 110 konaní. Podania podľa pracovníkov často nebývajú úplné a musia vyzývať na doplnenie dokladov.



Šéfka staromestskej samosprávy tvrdí, že stavebný zákon patrí medzi tie staršie a bol tvorený v iných občianskych pomeroch, keď neexistovalo súkromné vlastníctvo a všetky veci sa vybavovali len písomne. „Stavebný zákon potrebuje zmenu. Musí byť flexibilný," uviedla. Parlament by sa podľa nej mal zaoberať aj možnou úpravou termínov na vydanie rozhodnutí tykajúcich sa stavebného zákona.