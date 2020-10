Bratislavské časti zatiaľ hlásia nízke počty pozitívne testovaných

Bratislava 31. októbra (TASR) - Viaceré bratislavské mestské časti zatiaľ hlásia nízke počty pozitívne testovaných. Informuje o tom napríklad Petržalka, ktorá je počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť. Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován uviedol, že počet pozitívnych testov je u nich zatiaľ približne 0,3 percenta.



Viaceré bratislavské mestské časti hlásia pokojný a plynulý priebeh celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19, aj keď záujem o testovanie je naďalej veľký. Samosprávy v hlavnom meste nateraz neodporúčajú ľuďom, aby sa šli testovať autom na drive-through miesta. Tvoria sa tu totiž rozsiahle kolóny a miestami hrozí, že sa čakajúci v sobotu nedostanú k odberu. V Karlovej Vsi sú niektoré drive-through dostupné už len pre peších.



"Testovanie jednej osoby trvá zhruba minútu, viete si vďaka tomu urobiť predstavu, aké dlhé čakanie je pred vami. Orientačný vzorec je 50 ľudí predo mnou, rovná sa 50 min čakania na otestovanie. Čakanie na výsledok trvá potom v priemere 15 minút," informuje Staré Mesto.



V Petržalke je aktuálne najlepšia situácia na odberných miestach v rámci dostihovej dráhy a Ekonomickej univerzity, rovnako tiež v areáli Základnej školy a Gymnázia na Pankúchovej. Verejnosti odporúča mestská časť využiť iné miesta ako drive-through pri Obchodnom centre Danubia, ktoré pre veľký záujem hlási dlhé čakanie. "Prosíme vás o trpezlivosť, vieme, že momentálne je nápor na odberné miesta veľmi veľký. Prosím, spolupracujte s personálom, riaďte sa jeho pokynmi, dodržiavajte zásady bezpečného kontaktu, aby bol proces čo najrýchlejší," vyzýva petržalská samospráva.



Celoplošné testovanie v Bratislave dopoludnia stihla Katarína na odbernom mieste na Námestí Eugena Suchoňa. S otvorením sa tu podľa nej meškalo zhruba 20 minút. "Mrzla som, ale je to potrebné. Základ je urobiť si dobrú náladu, aby to rýchlo ubehlo. Slúchadlá, hudba či vybaviť si telefonáty. To mi pomohlo," uviedla pre TASR. Dodala, že na odbernom mieste bol veľmi milý prístup. Na rad sa dostala po hodine čakania. Mária čakala od 7.00 h vyše troch hodín v rade na odberové miesto pred historickou budovou Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Opisuje, že rad sa pred odbernými miestami rozdeľoval do troch radov. Odporúča sa veľmi teplo obliecť.