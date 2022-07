Seniori v bratislavských zariadeniach zvládajú teplo celkom dobre

Bratislava 20. júla (TASR) – Seniori v zariadeniach sociálnych služieb zvládajú vysoké teploty celkom dobre. Zhodujú sa na tom viaceré bratislavské mestské časti. Personál zariadení dohliada na zvýšený pitný režim, častejšie ovlažovanie i správne vetranie. Lepšie zvládať teplo pomáha aj klimatizácia. Pre TASR to uviedli hovorcovia samospráv. Opatrenia prijalo aj hlavné mesto.



"Pre rizikové skupiny, kam patria aj seniori, ktorých vo zvýšenej miere ohrozujú horúčavy, sme v našich zariadeniach pre seniorov zaviedli od minulého týždňa niekoľko riešení," uviedlo pre TASR oddelenie komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu.



V spoločných priestoroch sa častejšie vetrá, na oddeleniach s najťažšími zdravotnými stavmi, napríklad Alzheimerov pavilón alebo oddelenie celodennej starostlivosti, sú zabezpečené klimatizačné jednotky. Pri ľuďoch so zdravotnými problémami je zvýšený dohľad zdravotnej starostlivosti. Zabezpečený je zvýšený príjem tekutín, najmä chladeného nesladeného čaju.



Na dodržiavanie odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dbajú vo zvýšenej miere aj v Petržalke. "Pracovníci zariadení zabezpečujú seniorom pravidelný prísun tekutín, správne a dostatočné vetranie i častejšie ovlažovanie v sprche," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pobyt vonku je naplánovaný len doobeda. Pomáha tiež klimatizácia, ktorá je podľa hovorkyne lepším riešením ako vetranie, keďže prievan veľakrát seniorom prekáža. V rámci protipandemických opatrení sa naďalej používajú aj čističky vzduchu a germicídne žiariče.



Vysoké teploty zvládajú dobre aj seniori v Ružinove. "Na lôžkovom oddelení je klimatizačná technika. Hoteloví klienti, teda tí, ktorú sú sebestační, sa zdržiavajú predovšetkým v priestoroch, ktoré sú tiež klimatizované alebo chránené proti ostrému slnku, napríklad slnečníkmi v spoločných priestoroch v átriu, prípadne pod stanovým prístreškom," priblížila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu. Seniorom je tiež pravidelne meraný tlak a odporúčané, aby sa nezdržiavali na priamom slnku, alebo aby netrávili zbytočne čas v obchodných centrách.



Podľa riaditeľa staromestského Seniorcentra Mateja Alexa zvládajú seniori v zariadeniach rekordné teploty dobre, rovnako ako minulý rok alebo tento rok nezaznamenali v súvislosti s horúčavami žiadne kolapsy. Personál dohliada na zvýšený pitný režim, vetranie z rána i zaťahovanie žalúzií počas dňa, aby sa interiér neprehrieval. V obidvoch seniorských zariadeniach tiež kropia okolie, záhrady a dvor, nainštalované sú tiež rozprašovače.



V Bratislave by môže teplota v tieto dni vystúpiť na 37 až 38 stupňov Celzia.