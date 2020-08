Starosta Devínskej Novej Vsi označil situáciu s komármi za mimoriadnu

Bratislava 20. augusta (TASR) – Starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír označuje aktuálnu situáciu s výskytom komárov na území tejto bratislavskej mestskej časti za mimoriadnu. Pre komáre podľa neho dochádza k značnému obmedzeniu ľudských aktivít a k zníženiu komfortu života obyvateľov. Po porade s odborníkmi zvažuje devínskonovoveská samospráva obmedzený lokálny postrek. Spustila však anketu, kde sa ľudí pýta, či sú za chemický postrek. K samostatnej akcii, ktorá má zmierniť inváziu komárov, sa chystajú aj mesto Stupava i bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica.



„Opakovane zaznamenávam žiadosti o urýchlené riešenie situácie v súvislosti s premnožením komárov v Devínskej Novej Vsi. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj počasia sa nedá predpokladať samovoľné zlepšenie aktuálneho stavu. Po porade s odborníkmi zvažujeme riešiť situáciu formou obmedzeného postreku lokálne v rámci intravilánu Devínskej Novej Vsi," napísal na sociálnej sieti starosta Krajčír.



Priznáva, že zásah proti premnoženým komárom formou postreku je citlivá záležitosť po stránke ekologickej aj finančnej, preto sa mestská časť rozhodla vytvoriť priestor pre anketu o dopyte obyvateľov po chemickom postreku.



"V prípade, ak sa rozhodnete pre likvidáciu premnožených komárov formou postreku, použijeme prostriedok najekologickejší a pre zdravie najmenej škodlivý," deklaruje obyvateľom starosta. V ankete aktuálne 87 percent zo všetkých doteraz hlasujúcich je za chemický postrek, proti je desať percent a podporu súčasnému ekologickému prístupu vyjadrili v ankete takmer dve percentá hlasujúcich.



Ak by k postreku v Devínskej Novej Vsi došlo, starosta deklaruje, že samospráva dá v predstihu vedieť presný deň a hodinu, keď sa bude látka aplikovať. Zároveň uviedol, že taktika magistrátu v oblasti zabránenia premnoženiu komárov nevyšla podľa očakávaní. „Na najbližšom stretnutí na magistráte budem žiadať audit tejto politiky, aby sme sa podobnej situácii v budúcnosti skutočne vyvarovali," poznamenal.



O príprave postreku informovala vo štvrtok na svojom webe aj Záhorská Bystrica. „Po preverení aktuálnej situácie na BSK však aj na magistráte hlavného mesta sme sa rozhodli my ako mestská časť riešiť túto situáciu samostatne. V súčasnosti sme zabezpečili dodávateľskú firmu, ktorá bude zabezpečovať a vykonávať postrek v krátkom čase v určitých lokalitách Záhorskej Bystrice, uskutoční sa však až po oznámení termínu včelárom," uvádza samospráva. Uisťuje, že postrek vykonajú mimo chránených krajinných oblastí.



Mesto Stupava zrealizuje pozemný postrek proti komárom v intraviláne mesta v závislosti od počasia buď v piatok, alebo v sobotu v ranných hodinách od 4:00 do 6:00. Samospráva to oznamuje na webe a sociálnej sieti. Spresnila, že použije insekticíd, ktorý bude na báze cypermethrínu, včelárov už o tom informovala.



Mesto Bratislava pre TASR v pondelok uviedlo, že v hlavnom meste sa počas minulého týždňa nezistil zvýšený stav aktívnych liahnisk komárov, nebolo teda potrebné objednávať dezinsekčný zásah biologickým prostriedkom BTI. Magistrát upozorňuje, že existuje celá škála liahnisk komárov. Niektoré sa liahnu v takzvaných dendrotelmách – malých nádržkách vody priamo v korunách stromov. Mesto tvrdí, že tieto skupiny liahnisk nemôže podchytiť.