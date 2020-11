Starostovia bratislavských mestských častí predstavujú unikátne miesta

Bratislava 11. novembra (TASR) – Projekt Turistom vo vlastnom meste reagujúci na výnimočný stav v cestovnom ruchu v súvislosti s novým koronavírusom pokračuje, najnovšie do jeho koncepcie pribudli rozhovory so starostami bratislavských mestských častí.



Šéfovia miestnych samospráv podporujú lokálny cestovný ruch a motivujú k spoznávaniu jednotlivých mestských častí. Prezradia napríklad, kde sa nachádza kaviareň v kostole či druhé UFO.



„Bratislava a jej sedemnásť mestských častí predstavuje nevšednú rozmanitosť spájajúcu bohatstvo histórie a kultúrnej identity, jedinečné prírodné prostredie vinohradníckej pahorkatiny Malých Karpát aj riečnej krajiny okolo Dunaja. Starostom sme vytvorili priestor, aby ukázali, čo majú vo svojich mestských častiach unikátne, čo je menej známe a čo majú radi," priblížil Vladimír Grežo, predseda predstavenstva mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).



Postupne je tak zverejňovaná séria 10-minútových rozhovorov. Kladené sú v nich tri základné otázky zamerané na pamiatky, podujatia a unikátnosť jednotlivých mestských častí.



„Tento rok je spojený s poklesom hlavne zahraničnej návštevnosti, preto sme sa rozhodli venovať viac téme poznávania menej známych miest Bratislavy," skonštatoval Grežo s tým, že súčasťou zámeru je aj intenzívna spolupráca s mestskými časťami a podpora ich podujatí. Pokračovať by sa malo aj v budúcom roku.



Projekt Turistom vo vlastnom meste vznikol ako rýchla reakcia na nepriaznivú situáciu v cestovnom ruchu. Obsahuje sedem samostatných celkov, ktorými sa BTB snaží pomôcť a podporiť nielen podnikateľov v turistickom priemysle.



Ide o virtuálne prehliadky, pešie a cyklo prehliadky mesta so sprievodcami, rozhovory so starostami, podcasty s veľvyslancami pôsobiacimi v Bratislave či podporu lokálnych podujatí v letných mesiacoch. BTB pripravuje aj niekoľko ďalších projektov, ktoré budú túto tému kontinuálne rozvíjať.



Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.