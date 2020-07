Štart parkovacej politiky začiatkom roku 2021 nevidí Bratislava reálne

Bratislava 16. júla (TASR) – Mesto Bratislava aktuálne nevie, kedy spustí celomestskú parkovaciu politiku. Plánovaný termín – začiatok roka 2021 – však už momentálne vidí nereálne. Okrem procesov verejného obstarávania termín podľa magistrátu ovplyvňujú aj následky aktuálnej koronakrízy a výpadky v rozpočte plánované na súvisiace opatrenia.



„V procesoch verejného obstarávania je plánovanie náročnejšie. Takýto typ súťaží a ich výsledky spravidla namietajú neúspešní uchádzači, čím sa môžu termíny predĺžiť o ťažko odhadnuteľnú dobu," povedala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom júna informoval, že aj keď nevedia nateraz určiť presný termín, so spustením regulácie parkovania v hlavnom meste rátajú v roku 2021.



Mesto deklaruje, že pokračuje v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému – softvérového jadra. Keďže chce minimalizovať riziko dodania nekvalitnej služby či problémov pri rozbehu, rozhodlo sa hodnotiť nielen cenu ako jediné kritérium výberu úspešnej ponuky, ale aj jej kvalitu.



„Týmto spôsobom chceme minimalizovať riziko obstarania problematického alebo nekvalitného systému a naťahovania času úspešného dodania služby. Zároveň chceme ukázať, že aj vo verejnom sektore sa dá obstarávať transparentne a kvalitne," spresnila Rajčanová.



Hodnotiacu komisiu otvoril magistrát aj pre zástupcov odbornej verejnosti a masmédií. Zastúpenie v komisii majú aj mestskí poslanci, ktorých bude v komisii zastupovať predseda dopravnej komisie Jozef Uhler.



„Od začiatku roka sme napriek koronakríze absolvovali predbežné trhové konzultácie s 20 spoločnosťami, ktoré sa venujú takýmto alebo podobným službám, a v druhej fáze trhových konzultácií sme dostali 10 rôznych ponúk v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky. V najbližších týždňoch nás čaká ďalšia, najdôležitejšia fáza, a to samotné vyhlásenie súťaže," spresnila Rajčanová. Mesto paralelne pripravuje ďalšie súťaže na súvisiace služby, a to projekty organizácie dopravy a dopravné prieskumy pre nové parkovacie zóny, platobnú bránu, mobilnú aplikáciu či parkomaty.



S bratislavskými mestskými časťami pripravuje bratislavská samospráva rozbeh budovania parkovacích domov na miestach s kritickou situáciou pre obyvateľov, na vstupoch do Bratislavy zase budovanie záchytných parkovísk. S mestskými časťami tiež spoločne chystá lokality, kde by sa mali spustiť prvé zóny, a zároveň vyhodnocuje pilotnú prevádzku v územiach, kde už funguje.



„Aj na základe úspešnosti a skúseností dolaďujeme nastavenie ostrej prevádzky celomestskej parkovacej politiky v roku 2021. Je pre nás dôležité, aby obyvatelia cítili, že férové parkovanie nie sú len rezidenčné karty a obmedzenia, ale aj benefity pre obyvateľov," uviedla Rajčanová.