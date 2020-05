V bratislavskej Petržalke sa bude sobášiť aj v novej sieni

Bratislava 5. mája (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa bude sobášiť aj v novej obradnej miestnosti v budove miestneho úradu sídliaceho v Technopole. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Sobášiť sa bude naďalej aj v doterajšej obradnej sieni v CC Centre na Jiráskovej ulici, zostáva tiež možnosť obradov na inom mieste v mestskej časti, avšak za poplatok.



"Petržalka ako tretie najväčšie mesto na Slovensku má už dlhé roky sobášnu sieň, ktorá tomu vôbec nezodpovedná. Celé roky sa sobášilo len v zasadačke na úrade a tento problém nebol doriešený. Som rada, že sa to v rámci nového vedenia matriky a mestskej časti podarilo," uviedla pre TASR poslankyňa Ľudmila Farkašovská. Verí, že časom prejde obnovou aj doterajšia obradná miestnosť, ktorej priestory nie sú dôstojné.



V novej obradnej miestnosti v priestoroch miestneho úradu sa budú sobášne obrady konať v piatky v čase od 13.00 do 15.00 h. V obradnej miestnosti v CC Centre sa bude sobášiť vždy v sobotu v čase od 12.00 do 17.00 h.



Petržalčania majú sobáš v úradných dňoch a v úradne určenej miestnosti zadarmo, poplatok platia tí, ktorí sú z inej mestskej časti alebo iného mesta či obce na Slovensku. Avšak aj sobášiace páry s trvalým pobytom v Petržalke si za obrad zaplatia, a to v prípade, ak ho chcú mať v iný deň alebo na inom mieste, napríklad v Sade Janka Kráľa. Vtedy zaplatia 256 eur, v sume je zahrnutý správny poplatok 90 eur a mestská časť vyberá poplatok 166 eur.



Farkašovská v tejto súvislosti navrhla zrušenie poplatku 166 eur, čo označila ako ústretový krok voči občanom. Sumu 4000 eur, ktorú mestská časť ročne vyberie, nepovažuje za výraznú položku, ktorej "strata" by bola "bolestnou". "Okrem sobášiaceho poslanca a matrikárky s obradom mimo sobášnej miestnosti nemá nikto žiadne náklady," podotkla. Návrh však v poslaneckom zbore nenašiel dostatočnú podporu. Podľa poslankyne Leny Bočkayovej by sa síce mohla výška poplatku vyberaného mestskou časťou prehodnotiť, samotný poplatok by však nerušila. Poukázala na to, že za peniaze by sa mohla vylepšiť obradná miestnosť v CC Centre.



Poplatok sa odpúšťa iba v prípade, ak je jeden zo snúbencov trvalo pripútaný na lôžko alebo sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobáš do obradnej siene. Sobáše sa vtedy konajú v byte snúbencov, v nemocnici alebo na inom mieste.