Bratislavský exposlanec Kuruc k falšovaniu identity: Išlo o skrat

Bratislava 10. apríla (TASR) - Bývalý poslanec v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Petržalke Jakub Kuruc svoje konanie oľutoval. Išlo podľa neho o osobný skrat, nie o premyslené konanie. Uviedol to pre TASR v reakcii na falšovanie identity, keď sa vydával za vicestarostku Petržalky Ivetu Jančokovú.



"Moje konanie nebolo v súlade s etickými štandardmi poslaneckého klubu ani očakávaniami voči poslancovi miestneho zastupiteľstva," uviedol Kuruc.



Zároveň ozrejmil, že vyvodil osobnú zodpovednosť a okrem vzdania sa mandátu poslanca vystúpil z mestského poslaneckého klubu a vzdal sa členstiev v dozorných radách. "Celá situácia ohľadom môjho konania sa dotýka výlučne bratislavskej mestskej časti Petržalka, preto som sa vzdal mandátu poslanca v miestnom zastupiteľstve," doplnil s tým, že pôsobiť bude ako nezaradený poslanec.



Podotkol, že cieľom nebolo v žiadnom prípade poškodiť dobré meno žiadneho zo subjektov zastupujúcich samosprávu. "Ak tento dojem niekto má, mrzí ma to, ešte raz preto uisťujem, že naozaj išlo o osobný skrat, nie o premyslené konanie," dodal. Vyvrátil tak tvrdenia, že išlo o cielené vytváranie kompromitujúcich materiálov.



Priblížil, že známemu prisľúbil pomoc s umiestnením dieťaťa do škôlky, aj keď za to nič pre seba nežiadal. "Výsledkom celého tohto môjho konania je, že som v konečnom dôsledku nikomu nepomohol, práve naopak," povedal Kuruc.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo s poľutovaním prijal informáciu o neetickom konaní Kuruca pri snahe známemu pomôcť s umiestnením dieťaťa v škôlke. "Aj keď pre seba za odmenu nič nežiadal, je to stále neetické konanie, ktoré v našom klube ani strane netolerujeme a uvedomil si to aj on sám," uviedol vo vyhlásení pre TASR Vallo.



Jeho rozhodnutie berie na vedomie, lebo podľa slov primátora takéto správanie nikdy netolerovali ani tolerovať nebudú. "Popritom všetkom však oceňujem aspoň to, že sa o tom rozhodol informovať a za svoje vlastné zlyhanie aj ihneď vyvodil osobnú zodpovednosť," uzavrel Vallo.



Poslaneckého mandátu sa Kuruc vzdal v utorok (9. 4.) po tom, ako v konfrontácii priznal, že sa v elektronickej komunikácii vydával za vicestarostku Petržalky. Vedenie mestskej časti na čele so starostom Jánom Hrčkom jeho konanie dôrazne odsúdilo. Hovorí o hrubom porušení etických štandardov, morálnych zásad a pravdepodobne aj zákona.



V petržalskom miestnom zastupiteľstve by ho mal nahradiť ako poslanec Juraj Mravec. Ak si svoj mandát po oficiálnom oslovení zo strany miestneho úradu uplatní, poslanecký sľub by mal zložiť na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 23. apríla.