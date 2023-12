Do ulíc Bratislavy vyráža vianočné smetiarske auto

Bratislava 6. decembra (TASR) - V uliciach Bratislavy môžu ľudia v týchto dňoch stretnúť vianočne vyzdobené smetiarske auto. Vypraví ho bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Do 22. decembra postupne navštívi všetky bratislavské mestské časti. Odvoz odpadu vykonávať nebude, potešiť má najmä deti.



"Minulý rok sme naše vianočne ozdobené auto vyslali do ulíc prvýkrát. Nesmierne sa tešíme, že robilo radosť nielen najmenším, ale aj dospelákom," uviedla manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková.



Vianočné smetiarske auto vyráža na prvú jazdu hlavným mestom v stredu. Štartuje z centrály firmy na Ivanskej ceste a pokračuje smer Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo.



"Do 22. decembra 2023 navštívi všetky mestské časti Bratislavy a ich ulice rozjasní každý pracovný deň v čase od 16.00 do 20.00 h," priblížila.



V prípade zlých poveternostných podmienok či zhoršenej dopravnej situácie vozidlo z bezpečnostných dôvodov vianočnú jazdu vynechá. Harmonogram jázd možno nájsť na webe OLO.



"Nejde o klasické zberové vozidlo, ale o špeciálne, ktoré od marca do novembra vykonáva umývanie zberných nádob po celej Bratislave," podotkla Balková s tým, že počas zimných mesiacov je štandardne zazimované.