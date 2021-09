Situácia s diviakmi by sa mala zlepšiť, pomôcť má i zvýšený odstrel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 19. septembra (TASR) – Zvýšeným odstrelom diviakov a vnadením od obydlí by sa mala situácia s diviakmi postupne zlepšovať. Tvrdí to Ján Martinovič, podpredseda a štatutár Poľovníckej spoločnosti Devínska Kobyla. Vytláčanie poľovnej zveri z jej teritórií spôsobilo veľké množstvo turistov počas protipandemických opatrení.Na premnoženie diviakov má veľký vplyv kŕmenie z balkónov na sídliskách v Karlovej Vsi, Dúbravke a Devínskej Novej Vsi.vysvetľuje Martinovič na webovej stránke mestskej časti Devín.Poľovnícka spoločnosť zároveň po revíri Devínska Kobyla rozmiestnila plagáty pre informovanie verejnosti o intenzívnom love diviačej zveri. Niektorí turisti však tieto plagáty odstraňujú.vysvetľuje Martinovič. Voľne pustené psy vytláčajú poľovnú zver z lesa k záhradám, kde má zver pokoj. Majiteľom záhrad odporúča, aby si spevnili spodnú časť oplotenia a začali používať odpudzovače zveri.Veľké množstvo turistov zároveň spôsobilo, že poľovná zver je zo svojich teritórií vytláčaná. Za následok to má aj veľký úhyn poľovnej zveri pri dopravných nehodách či zabitím psami.Poľovnícka spoločnosť už tretím rokom zvyšuje odstrel diviakov bez ohľadu na vek a pohlavie. Ubezpečuje, že vykonáva všetky úkony k situácii diviačej zveri nariadené Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou SR a Okresného úradu Bratislava pozemkového a lesného odboru. Diviaky za noc prebehnú aj 50 kilometrov.